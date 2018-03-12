專家學者：6成風景區「長一樣」民眾看膩出國玩

2018-03-12

〔記者蕭玗欣、陳宜加／台北報導〕去年國民旅遊暴跌近一千萬人次，學者及旅遊達人都認為受惠於出國免簽證、廉航費用便宜等因素，出國旅遊成本大幅降低，加上國內景點同質性高，比如到處都是天空步道、彩繪村，自然不獲青睞，官方應整合相關產業，挖掘新的觀光特色。

前觀光局副局長、高雄餐旅大學副校長劉喜臨表示，以往出國需要長天數休假，但現在廉價航空帶動國人出國熱潮，旅遊型態朝向短天數、區域性，到日本的旅次最明顯，確實吸納國民旅遊區塊。

劉喜臨直言，國旅有改進空間，尤其是品質和內容重複性太高，這是縣市政府或風景區管理單位要正視的問題，「現有國旅型態並沒辦法吸引國人前往」，六成風景區景點都是這樣；所有觀光景點吃的、賣的都一模一樣，夜市也無獨特性，完全沒有區隔性。

硬體建設、軟體服務水準不夠

世新大學觀光學系副教授陳家瑜表示，這一、兩年來都沒有特別的觀光亮點，只是一味地蓋天空步道，縣市政府的節慶活動大同小異，民眾看膩了，自然選擇出國玩。

台北市旅行同業公會副理事長柯牧洲也說，各縣市景點互相模仿，難凸顯在地特色，且硬體建設、軟體服務水準不夠，旅客去過一次就失望，在口耳相傳下，口碑影響表現。

陳家瑜提醒，國旅經濟效益不彰導致產業萎縮，恐有越來越多經營體質不強健的業者倒閉，一旦整體觀光氛圍悲觀，產業除本身萎縮，也不容易吸引投資刺激。

柯牧洲建議各地方政府應挖掘新觀光特色並長期建設，也應整合在地相關產業。

政府應整合 發掘新特色

劉喜臨表示，在國內旅遊衰退時，許多國內離島景點卻吸引國人一再造訪，例如以環境保育、生態旅遊為亮點的小琉球，還有近來積極開發冬季旅遊的澎湖，這表示旅遊景點除了新鮮感外，獨特性也很重要。