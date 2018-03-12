去年前九月國旅1.38億人次 5年來最差

〔記者蕭玗欣／台北報導〕國人在國內旅遊人口近五年首度下滑！據觀光局初步掌握，一○六年前三季僅一．三八億人次，比上年同期下滑四．八四％，由於國旅高峰期暑假已過，第四季表現恐難拉高整體數字，粗估全年度只能守住一．八億人次，是近五年國旅表現最差的一次。國民旅遊市場萎縮，加上出境市場持續上揚，去年前三季國人出國消費高達五千六百四十六億元，逼近國內旅遊消費的兩倍。
國內旅遊支出高漲 出國較划算
去年台灣入境市場不受中客縮減影響，來台觀光旅客仍突破千萬人次，繳出漂亮成績單，全台主要觀光遊憩據點遊客數也比上年小幅成長，入境市場明顯轉型。
不過，去年國內旅遊卻罕見出現人口下滑危機，去年前三季，國民旅遊約一．三八億人次，比上年同期負成長四．八四％。加上今年初又發生花蓮強震，湧現民宿、車票退訂潮，國旅雪上加霜。品保協會表示，花蓮旅遊已開始出現回溫，今年第二季可望復甦，但觀光局對此表示保守看待。
國人旅遊支出總費用蒸發34億
國內旅遊國人不買單，旅遊支出成本高漲恐是問題之一。一○六年前三季國內旅遊成本上升，每人每次旅遊平均費用為二千二百零一元，比一○五年同期漲幅約三．九二％。不過，由於總人次下滑，因此國人在國內旅遊總費用仍呈負成長，一○六年前三季僅三千零三十八億元，與上年同期比較，蒸發三十四億元。
出國人次、消費金額創新高
國內旅遊慘兮兮，但出境旅遊趨勢還是很旺，去年度國人出國人次再創歷年新高，達一五六五萬四五七九人次，較上年同期成長○．七三％。消費方面，前三季每人每次平均消費金額達四萬七千七百五十三元，但受台幣強勢影響，比上年同期負成長三．八三％，總旅遊支出方面達五千六百四十六億元，比上年成長近兩成，全年度可望創下歷史新高。
觀光局坦言，去年前三季國旅人次下滑可能與旅遊成本增加有關，因此觀光局第四季陸續推動區域性的旅遊套票，希望國人除了選擇出國旅遊外，也能多花點時間在國內旅遊，因此第四季旅遊人次也有小幅回升。