高溫持續至週四 週五轉涼

2018-03-12

昨天各地都是多雲到晴的好天氣，中央氣象局預報員關欣平表示，隨著強烈大陸冷氣團持續減弱，好天氣會持續到週四，且一天比一天溫暖，週四最熱，中南部高溫上看31度，北部白天高溫27度。但週四也因鋒面漸近影響，雲量會增加，山區開始出現降雨。

週五鋒面通過，全台變天，迎風面北部、東北部降雨明顯。氣溫方面，北台灣明顯轉涼，高溫降至22度，中南部高溫仍維持25度左右。緊接著週末東北季風來襲，北部山區及東半部會出現降雨，中南部還是多雲到晴。

（記者蕭玗欣）