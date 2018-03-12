環團遊行籲廢核 總統︰非核家園方向不變

2018-03-12

〔記者蕭玗欣、蔡宗憲／綜合報導〕日本三一一福島核災屆滿七週年，環保團體昨在凱達格蘭大道舉辦三一一廢核大遊行，逾兩千人上街要求政府儘速廢除核電。遊行環團提出處置核廢料、能源轉型及核電廢止與加速除役等三大訴求。原能會及經濟部均表示，政府政策方向與遊行訴求相同，希望民間團體參與政府政策，共同積極面對核電逐步除役、核廢處理、能源轉型等問題。

民團批重啟核二 不符非核精神

總統蔡英文傍晚透過臉書貼文指出，二○二五非核家園已經入法，能源轉型是台灣的現在進行式。非核家園雖非一蹴可幾，但方向絕對不會改變，台灣即將成為一個零核電的國家，「我們會做萬全準備，繼續努力」。

蔡英文︰努力成為零核電國家

廢核大遊行由主婦聯盟、綠色公民行動聯盟等二十多個團體發起，今年以「面對核電代價、翻轉能源未來」為主軸。廢核大遊行活動主舞台首度使用三千瓦的太陽能板供電，以行動告訴社會大眾，使用再生能源的可行性；也邀請積極實踐綠能行動的社區和新創團隊，有養豬場設置沼氣與太陽能發電，還有擁有七成自主電力的喜願麵包坊現身說法。

對於近日台電申請重啟核二廠機組，並獲原能會審查通過，綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣昨批，政府此舉與非核家園精神牴觸，立院應嚴格把關，不能草率通過。時代力量立委黃國昌直指，重啟核二是退步作為。

屏東非核人士鍾乙豪則帶著「廢料桶」及「乖乖」快閃核三廠，希望台電正視核廢料處理問題，才有資格談核電「再轉」。原能會回應，關於蘭嶼核廢料遷出，台電已提出兩個方案，包括運回台電核電廠、或送至集中式貯存設施貯放管理，已請行政院非核家園推動專案小組列為優先議題，將集中貯存列為優先推動方案。「行政法人放射性廢棄物管理中心設置條例」等核廢三法草案，也陸續送請立法院列為優先審議法案。

在核廢料處置可行時程表中，原能會也要求台電公司擬定具體規劃時程，並依計畫時程切實推動；另，原能會也完成核電廠除役及核廢料管制時程整體規劃。