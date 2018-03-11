單方? 複方? 正確用藥就是良方

2018-03-11

文／楊雅慧

想起小時最耳熟能詳的「○○念慈菴複方川貝枇杷膏」，這是我最早接觸到的複方藥。

複方藥跟單方藥有甚麼不同？單方藥是藥物除了賦形劑或矯味劑外，只含有一種有效成分；複方藥含有兩種或兩種以上的有效成分。

舉例來說，如果不小心感冒了，並同時出現咳嗽、喉嚨痛、鼻塞、流鼻水時，把這些症狀逐一告訴醫師，醫師才能對症下藥；如果都採單方藥，那要治療本次感冒，可能得吃上4-5顆藥錠，但若有複方藥可以把這些症狀一網打盡，病人可免去服用多種藥物之苦。

現在三高（高血壓、高血脂、高血糖）患者或其他慢性病人，往往合併多種不同疾病，需服用多種作用機轉藥物來合併治療或預防複雜、頑固型慢性病，複方藥的發展確實是病人一大福音。

◎複方藥的優勢：

●可以讓醫師在處方上多一道選擇。舉個簡單的例子：單方藥，例如脈優（降血壓藥）僅含氨氯地平（Amlodipine）5毫克，具有降血壓的作用；複方藥，例如脂脈優（降壓劑+降血脂劑），本藥物除氨氯地平5毫克外，又加了立普妥（Atorvastatin）10毫克，有降血壓又有降血脂效果。一個病人合併有血壓、血脂高的毛病，這種藥一顆就有治療兩種疾病的有效成分。

●減少病人服藥數量。

●增加服藥順從性，以及避免忘記服藥的可能性，可獲得病情良好控制。

目前醫院最常見具複形藥的藥物種類有：高血壓藥、降血脂藥、降血糖藥、肺結核藥、抗血栓、眼用製劑、抗病毒藥。

慎選藥物是一門學問，選對了更彰顯了醫術。但是要注意的是，在同廠的單方及複方藥物上，有些藥物的外觀非常相似，甚至有的僅在藥名顏色上稍做區分，或是藥名非常相近（例如得安穩Diovan跟可得安穩Co-diovan），建議民眾在領到藥物時，可以多看一眼再離開，如果發現過去吃的藥物不大一樣，最好再諮詢一下藥師以確保用藥安全。

勿自己當醫師 擅自增減藥量

另外還有一項小叮嚀，病人常會自己當醫師，症狀輕微一點就少點藥量，重了就增加藥量，以複方藥而言，一顆藥錠已經是多管齊下了，再增加藥量可能會有副作用發生，所以還是要遵照醫師指示服用才能吃得安心，用得安心喔！

（作者為彰化基督教醫院藥學部藥師）