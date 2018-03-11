牙矯正治療換臉型 人人效果不一

2018-03-11

文／古芸家

相信很多人都聽說過矯正可以改變臉型，也有名人會在電視上分享經驗，的確，在「某些臉型」會有很大程度的改善，尤其是牙齒原來很突很暴，拔牙治療後臉型變好看，如果患者剛好下巴又比較小，外觀的改善會更明顯！

矯正暴牙 像是換個人

照片是先天下顎骨後縮的案例，患者平常要用點力才能閉起嘴巴，求診時希望用非手術改善暴牙問題。在矯正治療中拔除4顆小臼齒，搭配上顎兩個迷你骨釘將前面門牙往內移動大量距離，可以看到矯正治療後嘴唇明顯改善，雖然因為沒有手術改變先天骨骼差異，所以矯正治療後下顎位置依舊比上顎後縮，但側面照片幾乎看不出來是同一個人！

臨床上評估嘴唇突出與否，是看上下唇有沒有超出「鼻尖和下巴連線」，所以側面的美觀是一個相對的感覺，生長期過後的患者，戴矯正器對顎骨位置改善有限，矯正治療是讓牙齒在齒槽骨這個地基裡面做前後移動，所以骨頭位置是固定，但因為嘴唇變平，感覺下巴相對明顯一些，這是視覺上相對的效果。

到底矯正後，外表會不會變？必須很誠實說每個人狀況不一樣，因為影響臉型的改變除了顏面骨的位置、牙齒暴不暴，還有就是軟組織也扮演很重要角色。咀嚼肌在戴矯正器過程中比較不發達，所以正面臉型看起來會比較瘦，嘴唇的長度厚度也會影響。

通常，最大的改變會在嘴唇周圍，尤其是側面的臉部輪廓改變最大，若矯正治療時，有拔除小臼齒後排列，對嘴唇突出的改善會更明顯。但是如果先天的上顎骨和下顎骨前後差距太大，還是需要考慮進行正顎手術。

（作者為林口長庚醫院矯正牙科主治醫師）