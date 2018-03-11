「文化景觀」光復新村 青年文創據點

2018-03-11

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰光復新村在民間單位投入搶救下，成為台中市第一個登錄為「文化景觀」保存的地方，民國104年底更成為台中三大摘星基地之一，共有70名摘星青年進駐創業，開設桌遊、手作衣服、麵包店等各具特色的文創商店，每逢假日吸引眾多民眾走訪，成為文化資產活化再利用成功的案例。

70人進駐 文資活化成功

霧峰光復新村面積廣達9.6公頃，民國44年政府因防空和戰略考量，將台灣省政府從台北遷到南投，民國45年在霧峰鄉坑口村興建光復新村，當年以英國規劃師霍華德的「花園城市」精神，在此設置自來水、污水下水道系統、交通系統等，是台灣最早有系統規劃的市鎮。中市政府在101年9月登錄為台中市第一個「文化景觀」。

老眷舍修復 恢復往日榮景

台中市文化局文化資產處長李智富表示，老舊眷舍修復後，第1、2期修復完成的39戶眷舍，104年底提摘星青年創業，第3期剛修復完成的13戶，將交給社會局規劃為iNGO中心。

投入搶救光復新村的台灣花園城市發展協會秘書長吳東明，肯定摘星青年進駐，讓光復新村恢復往日活絡景象。

勞工局就業安全科劉彩虹科長表示，摘星計畫提供想創業的年輕人，有地方可以摸索經營、行銷方式，每月僅3、4千元租金，第1期有70名摘星青年進駐，去年底契約到期後，有41人選擇再續留2年，去年推動摘星計畫第2期招募新血。

行銷友善環境耕作食材的「許愿」，向小農訂購有機食材，製作健康米食及米吐司等；「淘氣小農」年輕的老闆娘堅持以自然農法種植茶葉，店裡除販售紅茶、烏龍茶飲，還有自製的茶葉禮盒。

棄醫從農的江啟峰，打造「魚菜共生」農場，將魚的排泄物，透過培菌室轉化成蔬菜所需的氮肥，提供民眾最新鮮的蔬菜。