台中歷史建築活化 開餐廳居多

2018-03-11

學者︰無可厚非 先把人潮帶進來

〔記者張菁雅／台中報導〕活化老建築只能開餐廳？台中市政府7處委外經營的歷史建築與古蹟，就有6處附設餐飲空間。學者直指，問題出在民眾「寧可高價買餐飲，不願高價買文化」；市府與委外業者則強調，藝文空間比例高於商業空間，且有營收才能支應維護管理費用，舉辦好的展覽供民眾參觀。

民眾寧高價買餐 不願買文化

台中老建築活化最成功的案例當屬位於中區的「宮原眼科」。這棟在日治時期興建的醫院，原本有如廢墟。經民間業者購入、整修後，沿用建物原有名稱，改賣鳳梨酥、冰淇淋。其內部挑高、仿照復古圖書館的裝飾，有如電影「哈利波特」內霍格華茲學院的場景，2012年開幕後迅速竄紅。稍後同一業者將具有50年歷史的「第四信用合作社」重新打造，又成為亮點。

宮原眼科與第四信用合作社都不具文資身分，但已帶動老房子改造風，讓更多業者願意投入歷史建築、市定古蹟活化再利用。但台中市政府近年來將7處歷史建築、市定古蹟委外經營，其中6處設有餐飲空間，有人質疑長期下去會不會商業色彩多於文化意涵？

弘光科大文化創意產業系副教授王靜儀認為在歷史建築開餐廳「無可厚非」，至少先把人帶進來，讓民眾有機會接觸歷史文化，更何況維護歷史建築很花錢，必須兼顧理想與現實。

維護歷史建築 兼顧理想與現實

中市文資處長李智富表示，歷史建築、古蹟委外經營合約會要求商業空間比例不能超過30％至40％，且須舉辦展覽。而業者支出管理維護成本，必須要有獲利。

事實上，文化和商業並非不能兼容。像是百年建築台中市役所，委外業者古典玫瑰園花了2年多整建修復，目前主樓2、3樓做為藝術中心，開放免費參觀。另外，公司與東海大學產學合作，培植年輕藝術家，營收則做為藝文服務的財源，一年約可吸引10萬參觀人次。

另如去年6月開幕的歷史建築「一德洋樓」林懋陽故居，有餐飲、書店，還賣喜餅。業者說，一德洋樓曾經是眷村，且有段浪漫故事，所以賣喜餅、眷村菜，利用建築本身的文化故事做為商業的延伸，每次市集活動都會以文化為主題，如果活動太商業化，反而無法持久經營。