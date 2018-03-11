學者鄭貞銘告別式 門生送最後一程

2018-03-11

傳播學系學生都讀過他的著作

〔記者劉力仁／台北報導〕在新聞界深受敬重的資深傳播學者鄭貞銘昨天舉行告別式，故舊、門生、政要到場弔唁並送鄭貞銘最後一程，場面肅穆哀戚。

鄭貞銘農曆年前因腎衰竭住院，於二月十九日下午辭世，享壽八十二歲。連日來各地的門生故舊舉辦追思活動，並籌組公益組織延續其未完成之志業。

昨天告別式上，前總統馬英九、前副總統吳敦義、中國國民黨前主席吳伯雄、前立法院副院長曾永權、前考試院長關中、前民進黨主席許信良、國家安全會議秘書長李大維都到場致意，前監察院長錢復主持覆蓋中國國民黨黨旗儀式。吳伯雄指鄭貞銘對人誠懇熱心，思路清晰、樂於提攜後進，他非常欽佩。

鄭貞銘畢業於政治大學新聞研究所，民國五十三年擔任文化大學新聞系代理主任，當時年僅二十八歲。

鄭貞銘一生奉獻新聞教育，於民國六十九年推動大眾傳播教育協會、七十一年創立台灣傳播發展協會，也曾擔任中央通訊社常務監事。八十八年榮獲中國文藝協會頒發的中國文藝獎章散文創作獎。一○四年，榮獲中國文化大學榮譽文學博士。

鄭貞銘治學嚴謹、著作等身，包括《新聞採訪的理論與實際》、《大眾傳播學理》、《美國大眾傳播》、《新聞採訪與編輯》等，幾乎傳播學系學生都讀過他的學術著作。

鄭貞銘自八十九年展開一系列「百年」叢書計畫，包括《百年報人》、《百年大師》；去年底發行的《百年風雲》、《百年風骨》、《百年風華》、《百年追夢》等四巨冊，是其晚年投注心血所在。「永遠的鄭老師」離去，留給後人無限哀思。