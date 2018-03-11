改寫硝酸鹽輸送理論 蔡宜芳奪台灣傑出女科學家獎

2018-03-11

〔記者楊綿傑／台北報導〕素有台灣「女性諾貝爾獎」之稱的「台灣傑出女科學家獎」，昨舉辦第十一屆表揚大會，得獎者對現今農業與大地永續發展、蝦類養殖與環境友善、藥物開發及膜蛋白功能與機制等研究，深獲國際肯定，也提升台灣生命科學相關領域研究能見度。

王涵青、趙玲獲新秀獎

這個獎項由台灣萊雅、婦聯會及吳健雄學術基金會共同主辦；今年傑出獎得主為中研院分子生物研究所特聘研究員蔡宜芳，新秀獎由成大生物科技與產業科學系教授王涵青、台大化學工程系副教授趙玲獲得，表揚在學學生的孟粹珠獎學金，則頒給台大博士班的林秀娟。

蔡宜芳為國際知名的植物營養學家，主要從事細胞膜蛋白功能研究，在硝酸鹽轉運蛋白研究領域有卓越貢獻。蔡宜芳解釋，一九四○、五○年代綠色革命以氮肥讓作物產量增加，卻帶來水質優養化的環境污染，這是氮肥的「美麗與哀愁」。蔡宜芳透過對硝酸鹽運作機制的了解，設計出提高作物氮利用效率的新策略，舒緩氮肥對環境的危害，不僅取得台、美專利，更被寫入教科書，對台灣生技產業有顯著貢獻。

蔡宜芳說，她自小就喜歡大自然，連逛街時也是在看植物，考上高中時，她向父母要的禮物是「顯微鏡」，便於她仔細觀察。

蔡宜芳也熱中於培養基礎科學人才，除了經常擔任中小學科展及台灣國際科展評審外，也培育出多位在台、美大學任職的女性科學家，她勉勵年輕人放手去做有興趣的事情，也感謝丈夫一路體諒她、支持她。

王涵青主要研究蝦白點症病毒，並拓展至蝦類免疫學，促進蝦類養殖產業邁向環境友善的永續經營。趙玲專精於細胞膜蛋白的研究，對藥物開發、研究膜蛋白的功能與機制方面有突破性的貢獻，兩人的研究成果都受國際肯定。

  • 第十一屆台灣傑出女科學家獎傑出獎得主為中研院特聘研究員蔡宜芳（中），新秀獎為成大生技系教授王涵青（右）、台大化工系副教授趙玲（左）。（記者楊綿傑攝）

    第十一屆台灣傑出女科學家獎傑出獎得主為中研院特聘研究員蔡宜芳（中），新秀獎為成大生技系教授王涵青（右）、台大化工系副教授趙玲（左）。（記者楊綿傑攝）

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