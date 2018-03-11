改寫硝酸鹽輸送理論 蔡宜芳奪台灣傑出女科學家獎

2018-03-11

〔記者楊綿傑／台北報導〕素有台灣「女性諾貝爾獎」之稱的「台灣傑出女科學家獎」，昨舉辦第十一屆表揚大會，得獎者對現今農業與大地永續發展、蝦類養殖與環境友善、藥物開發及膜蛋白功能與機制等研究，深獲國際肯定，也提升台灣生命科學相關領域研究能見度。

王涵青、趙玲獲新秀獎

這個獎項由台灣萊雅、婦聯會及吳健雄學術基金會共同主辦；今年傑出獎得主為中研院分子生物研究所特聘研究員蔡宜芳，新秀獎由成大生物科技與產業科學系教授王涵青、台大化學工程系副教授趙玲獲得，表揚在學學生的孟粹珠獎學金，則頒給台大博士班的林秀娟。

蔡宜芳為國際知名的植物營養學家，主要從事細胞膜蛋白功能研究，在硝酸鹽轉運蛋白研究領域有卓越貢獻。蔡宜芳解釋，一九四○、五○年代綠色革命以氮肥讓作物產量增加，卻帶來水質優養化的環境污染，這是氮肥的「美麗與哀愁」。蔡宜芳透過對硝酸鹽運作機制的了解，設計出提高作物氮利用效率的新策略，舒緩氮肥對環境的危害，不僅取得台、美專利，更被寫入教科書，對台灣生技產業有顯著貢獻。

蔡宜芳說，她自小就喜歡大自然，連逛街時也是在看植物，考上高中時，她向父母要的禮物是「顯微鏡」，便於她仔細觀察。

蔡宜芳也熱中於培養基礎科學人才，除了經常擔任中小學科展及台灣國際科展評審外，也培育出多位在台、美大學任職的女性科學家，她勉勵年輕人放手去做有興趣的事情，也感謝丈夫一路體諒她、支持她。

王涵青主要研究蝦白點症病毒，並拓展至蝦類免疫學，促進蝦類養殖產業邁向環境友善的永續經營。趙玲專精於細胞膜蛋白的研究，對藥物開發、研究膜蛋白的功能與機制方面有突破性的貢獻，兩人的研究成果都受國際肯定。