阿里山森鐵本線 續停駛3個月檢修

2018-03-11

今年四度出軌

〔記者鄭瑋奇、曾迺強／綜合報導〕阿里山森林鐵路本線（嘉義至十字路站間），今年二月二十六日至三月十一日停駛進行檢修、養護作業，原定明天（十二日）復駛。不過台鐵局昨日表示，經二十位專家縝密檢查，發現森鐵車輛輪緣耗損、部分路基泥化嚴重，需委外發包全面檢修，阿里山森林鐵路繼續停駛三個月；但阿里山森林遊樂區內的祝山、沼平及神木等三條支線，仍正常行駛。

神木等3支線正常行駛

林務局嘉義林管處副處長李定忠說，森鐵營運主體目前在台鐵局，尊重其決定，會協助編列預算，更新車輛、平交道、軌道等設施。

阿里山森林鐵路位處山區，路線陡峭、彎道多，養護不易，經年累月行駛，導致路線及車輛磨損嚴重。今年從一月十八日至二月二十五日，短短一個多月，本線發生四次列車出軌事故，台鐵局將本線列車停駛，進行為期十四天的全面檢修工作。

阿里山森鐵管理處營運組長簡信立表示，專案調查小組現場勘查，發現路線、車廂都有些問題。部分路段泥化嚴重，路基鬆軟且有積水狀況；車輛方面，新車廂轉向架有問題導致一起出軌事件，會要求製造商進行改善，短時間內無法完成，需要讓本線再停駛三個月。

台鐵局表示，因本線停駛受影響旅客，可於一年內持車票至森鐵及台鐵全額退票。

本線停駛 不影響櫻花季

森鐵本線停駛，是否會影響阿里山櫻花季疏運，公路總局副總工程司李忠璋表示，搭乘本線乘客主要是去奮起湖遊玩，與上山賞櫻旅客不同，預估影響不大，但必要時會機動增加轉乘的客運班次。

簡信立也表示，嘉義站有公車、台灣好行可以搭乘，且山上三條支線仍會正常營運，本線停駛對櫻花季影響應該不大。