網購業者：衛生紙3月初已漲一到三成

2018-03-11

公平會：再邀3大紙廠「喝咖啡」

〔記者廖千瑩／台北報導〕衛生紙傳出三月中將漲價，引發搶購，各大網購平台衛生紙都賣到缺貨，公平會隨即立案調查，目前正密集約談廠商以釐清是否有聯合漲價；不過，網購業者透露，其實衛生紙大廠三月初就通知通路調漲售價，漲幅十％~三十％，除倍潔雅還沒漲外，其他大品牌三月初大都漲了，消費者三月買的衛生紙一定比二月貴。

公平會昨主動發新聞稿，強調針對三大衛生紙製造商永豐餘、金百利克拉克台灣分公司及正隆，正進行調查，釐清業者是否涉及聯合行為。據了解，這三家衛生紙廠商與通路業者對價格並未決定，公平會將再邀三家製造業者到會喝咖啡。

量販店主動透露，市面上的品牌衛生紙確定調漲，且漲幅高達一至三成，調漲時間點落在三月中旬至四月間，消息經網路及媒體披露後，造成全台瘋搶衛生紙，公平會在二月底邀三大衛生紙製造商及五大通路到會喝咖啡，三月起展開密集約談業者行動。

在公平會強硬動作介入後，衛生紙之亂已有平息，行政院日前公布衛生紙之亂的調查結果，其實是行銷手段失控。

不過網購平台業者說，衛生紙價格是衛生紙廠商訂的，三月初各大品牌如舒潔、五月花等均已調漲，漲幅十％~三十％，消費者最近買衛生紙可以感受到，價格比二月貴。

箱購從定價75折 調漲成8折

網購平台說，因為網購都是箱購，價格分為定價跟特價，原本二月售價為定價打七五折，三月起變成打八折。業者也說，搶購一年份衛生紙也省不了多少錢，不需要買一堆回家囤。

公平會強調，通路業者如果為了行銷釋放不完整資訊，趁機拉抬民眾搶購心理、或三大衛生紙製造業者有意思聯絡或調漲價格的一致性共同行為，若掌握相關事證，一定嚴懲。