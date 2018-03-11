空拍300校 退休師「照」見台南校園之美

2018-03-11

受齊柏林《看見台灣》紀錄片啟發

〔記者劉婉君／台南報導〕「每次開會遇到別校的老師，都很好奇對方的學校究竟是什麼樣子？」因為這樣的念頭，台南市國小退休老師黃明寶花費兩年半時間，以空拍機拍遍台南各級學校，從國小到大學超過三百校，影片全數上網供免費點閱，也讓更多人認識台南的學校。

現年五十二歲的黃明寶兩年前從教職退休，在西港區松林國小、新市區南科實中任教期間，因兼任行政職，常到校外開會，只要遇到未曾拜訪過的學校老師，就會想像「那一間學校的校園究竟是什麼模樣？」但台南市幅員廣大，短時間無法逐一造訪。

退休前半年，大賣場廣告DM上一則空拍機特價只要一千多元的訊息，令他眼睛為之一亮，想起每次搭飛機時，總是喜歡坐在靠窗位子，興奮地俯瞰即將降落的城市；也想起齊柏林導演拍攝的《看見台灣》，當下決定加入空拍的行列，拍攝他最熟悉的校園。

投資3部空拍機才出師

不過，新手上路加上低價位的空拍機體積大，空拍機升空沒幾次就被風掃落地面摔壞了，黃明寶不死心，又花兩萬多元請人組裝新機，仍然因為起飛後不穩又「墜機」，影片也容易晃動，再度投資購入第三部新機，觀摩他人的影片、反覆練習，影片品質愈來愈好。

盼為各校留下時代軌跡

「我不只是服務大家，也是自己想要看。」黃明寶說，長久以來只能從地面看到的校園，經由空拍有了全新的風景，愈拍愈有心得，從自己服務的學校開始，每完成一校，就會將約十分鐘長的影片上傳YouTube，「不同的時代，校園也會跟著改變，希望借此為各校留下紀錄。」

黃明寶拍攝的影片，除了校園，也將鏡頭拉遠至周邊社區，「這樣不只可以知道學校整體的樣貌，教導小朋友認識社區環境。」畢業校友也能透過影片「回」母校看看。

拍軍營附近學校遭盤查

黃明寶說，空拍後才知道海邊和山區的學校有很大的不同，例如後壁、東山、白河一帶的學校，有山、有水，樹大草綠，但海邊學校的草地常是禿禿的，樹都長不大。

不過，他也曾因拍攝的學校附近有軍方營區，被誤以為意圖不軌、偷拍營區，遭到五、六名軍人包圍質問，不斷解釋並刪除檔案後才平安脫身。

黃明寶表示，最近一年政府對空拍的管理日趨嚴格，他想要趕在相關法令更嚴之前，完成所有學校的拍攝。