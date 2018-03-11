上半年將試辦「開放醫院」

2018-03-11

婦產科醫師平均年齡最高

記者林惠琴／專題報導

近五年婦產科醫師的平均年齡一直是五大科「最高齡」，未來部分地區恐無醫師接生，衛福部正與台灣婦產科醫學會規劃「開放醫院」制度，讓偏鄉診所醫師為民眾產檢，再利用醫院資源接生，省下養產房成本，最快今年上半年試辦。

衛福部正與婦產科醫學會規劃制度

衛福部統計，婦產科醫師平均年齡在二○一六年攀升至五十四．八三歲的高點，去年稍微降至五十二．九六歲，但仍高於內科的四十八．五二歲、外科的四十八．二七歲、兒科的四十八．三九歲、急診科的四十二．二歲。

台灣婦產科醫學會秘書長黃閔照表示，目前婦產科醫師執業共二五一二人，但僅約八百名醫生接生，以每年約二十萬人出生計算，平均每位醫師要接生兩百多位寶寶。

黃閔照提及，除了人力老化、不足外，婦產科醫師也存在城鄉差距，因一家診所每月至少要接生二十名新生兒才能維持產房運作，偏鄉地區新生兒不多，導致接生醫師數量減少。

「生產量不多，吃不飽當然就走！」衛福部醫事司長石崇良認為，接生需要團隊、投入人力多，且生產時間不確定性高、隨傳隨到太辛苦，萬一又有醫療糾紛，實在吃不消。在生活壓力大、收入不見得對等下，自然影響偏鄉投入意願。

為解決偏鄉婦產科人力問題，衛福部將採指定醫院負責當地接生業務，再協調其他資源協助的方式處理，像恆春由基督教醫院接生、義大醫院跨區支援。

此外，「開放醫院」可讓在山區開設診所的婦產科醫師，與附近醫院合作，讓孕婦在診所產檢，但生產時送到醫院，借醫院其他人力與產房設備完成接生任務，降低診所醫師養產房成本。

在偏鄉診所做產檢 到醫院生產

黃閔照說明，「開放醫院」讓孕婦不用離鄉產檢、偏鄉診所也能維持運作，在資源較充足醫院生產，緊急情況也較可因應。

黃閔照強調，該會也向衛福部提案，若極度偏遠可補助一筆費用給當地孕婦，在近預產期時就先離家入住醫院，降低在家或路上生產風險。另建議推動「孕產婦管理制度」，透過健保大數據，建立醫療網絡，事先掌握孕婦人數、生產地點、高危險妊娠等情況，及早因應。