全台東孕婦 靠4產科醫師接生

2018-03-11

26年經驗的診所醫生不再接生 剩2醫院可選 民眾憂心

記者王秀亭／專題報導

「四月就要生了，現在只好換地方產檢、生產。」台東市民阿偉無奈地說，原來是在台東接生二十六年的婦產科醫師張崇晉，因年紀及健康因素，今年二月中旬起停止接生業務。台東縣提供接生服務的，僅剩台東馬偕醫院、台東基督教醫院共四位婦產科醫師，引起產婦恐慌，憂心接生無門。

該診所口碑好 接生量佔全縣33％

阿偉說，老婆懷第二胎後，比照第一胎在縣內唯一有接生的診所產檢，去年十二月診所櫃台一張二月起停止生產接生住院部門，讓夫妻倆慌了手腳，趕緊上網詢問、找資料，發現全縣只剩兩家醫院有接生，須重新適應新的醫師，因為此事打定主意，不再生第三胎。

東基婦產科主任 累到裝心臟支架

家住關山鎮的黃姓婦人表示，縱谷地區婦女要生產都需奔波到台東市區產檢、生產，原本選擇就不多，現在連經營最久、最有口碑的婦產科診所都不再接生，加上東基婦產科主任郭成興已累到裝心臟支架，東馬婦產科醫師每隔幾年就調動，產婦最需要的信任度明顯不足，實在讓想生的人很猶豫。

據統計，台東縣十年前的出生人數仍有兩千零五十七人，但逐年遞減，至去年僅有一千四百八十四人，首度跌破一千五百人。國健署出生通報統計，去年在台東醫療院所出生者有一千三百七十四人，今年二月起停止接生的張崇晉婦產科診所兩名醫師，就接生了四百四十九人，佔全縣新生兒數三十三％，堪稱台東的接生主力醫師。醫院則以台東基督教醫院最多，占四十六％，其次是台東馬偕醫院。

選擇在年滿六十歲停止接生的張崇晉解釋，診所平均每月接生數約四十人，同一診所的吳博霖醫師已六十三歲，健康因素加上產科二十四小時隨call隨到的接生壓力，是停止該項業務的關鍵。

24小時待命壓力大 60歲決喊停

張崇晉說，其他科別醫師多以四十至五十歲為主力，但全國婦產科醫師平均年齡約五十歲，中央要想辦法讓年輕醫師願意選擇婦產專科，才能解決產科醫師不足的問題。

全台東都是醫療偏鄉 醫師難尋

「全台東縣都是醫療的偏鄉。」台東縣衛生局醫政科長蘇美珠指出，台東交通不便，加上出生率逐年下降，產科又是醫療高風險的科別之一，願意接生、又願意到台東服務的婦產科醫師難尋，醫院雖長期公告徵醫師，仍無人前來。

蘇美珠說，張、吳兩位醫師不再接生的後續影響仍待觀察，衛生局會儘速邀縣內有婦產科的醫療院所進行研商會議，擬出解決辦法，再向衛福部「協商人力」。