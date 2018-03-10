年後甩油特調！》泰式涼拌海鮮 三低一高輕食DIY

2018-03-10

文／朱偉菁

農曆過年期間大魚大肉，飲食多半是「三高一低」：高油、高糖、高熱量、低纖維，是不是體重也不知不覺上升1-2公斤呢？趁著過年後，跟著營養師一起來減油大作戰吧！

◎想輕鬆減重，請掌握「三低一高」原則：

●低油、低熱量：

食物的烹調或選擇儘量以燙（涼拌）、蒸、烤、滷取代煎、炸、炒、燴。如炸雞腿→滷雞腿；海鮮燴麵→海鮮湯麵等；減少食用高脂醬料如美乃滋、沙茶醬、肉燥等；避免食用加工品如貢丸、香腸、各種火鍋料等，以天然食物為主；儘量選購脂肪少的肉類或食材，如里肌肉、雞胸肉、腱子肉、海鮮等。

●低糖：

飲品儘量選用低糖或無糖飲料如無糖綠茶。

●高纖：

青菜如芹菜、高麗菜、花椰菜等含豐富的纖維質，100公克的青菜熱量約等於25大卡，不僅熱量低還能提供飽足感，是減重必備的好食材。

（作者為林口長庚醫院營養治療科營養師）

營養師上菜：泰式涼拌海鮮

●食材：4人份

草蝦18隻、花枝160g、洋蔥1/2顆、芹菜8枝、小番茄5顆

●醬料：

泰式甜雞醬2大匙、魚露2小匙、檸檬0.5顆、紅辣椒1/2條、香菜3-4朵、白開水適量（若醬料太稠）

●作法：

1、先調好醬料：加入泰式甜雞醬、魚露、檸檬汁、香菜、切圈狀紅辣椒攪拌均勻後，放入冰箱冷藏備用。

2、將洋蔥切絲放入冰開水中冰鎮、芹菜切段、小番茄對切備用。

3、將草蝦開背去腸泥；花枝去膜後切對半，切斜刀刻花，切小段。

4、將草蝦、花枝及芹菜用滾水汆燙，燙熟後撈起來，放入冰開水中冰鎮備用。

5、去除草蝦殼。

6、將洋蔥、芹菜、小番茄、蝦仁、花枝瀝乾水後，放入盤中，並淋上調好的醬料，拌勻即可。

其實海鮮的脂肪含量及熱量是偏低的，想減重者多多利用海鮮入菜，但如果本身膽固醇高者可替換成雞胸肉。

◎營養成分分析：每人份

熱量：78kcal、碳水化合物：11g、蛋白質：7.5g、脂肪：0.4g。

（朱偉菁）