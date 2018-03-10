指側搔癢難耐 中醫調理擺脫「汗皰疹」

2018-03-10

文／吳佑鴻、姜智釗

38歲楊小姐上班工作壓力大又整天戴著手套，下班回家煮飯洗衣還要碰到水和清潔劑，最近她的雙手常常反覆冒出許多顆非常癢的水泡，抓破之後流出很多滲液，乾燥後脫屑，甚至還會裂掉疼痛。就醫診斷是汗皰疹，加上中醫的幫忙後，皮疹情形逐漸改善。

好發年輕成人

汗皰疹好發在年輕的成年人，是一種反覆發作，長在手掌、手指側邊或腳掌的劇癢水泡型皮疹。

目前還未明瞭汗皰疹的成因，但和過敏性體質、抽菸、多汗、生理與心理的壓力都有相關。

汗皰疹一開始的表現是紅癢的水泡，抓破後會有滲液，復原期間則會出現乾燥脫屑、甚至皸裂的情形。

中醫將汗皰疹稱作「螞蟻窩」，有「多生手足，形似蟻窩，儼如針眼，奇癢入心，破流脂水」的相關描述。中醫治療汗皰疹，內服著重改善水泡癢疹的濕熱狀態，還要注意情緒壓力相關的鬱滯情形；外治則常用含有大黃、黃連、黃芩、桃仁和積雪草等成分的藥膏清熱潤燥，幫忙局部的保濕和修復。

汗皰疹的民眾如需長時間接觸水分（如美髮業）或反覆摩擦雙手（如工藝師），建議配戴手套，還要儘量避免直接接觸清潔劑或染髮劑等刺激性物質。

為避免過敏惡化汗皰疹，可減少配戴項鍊、耳環、眼鏡、手錶或是皮帶等含有金屬的飾品，或是降低攝取菇類、茶葉、咖啡、巧克力、堅果類、海鮮甲殼類或罐頭食物。

汗皰疹患者除了戒菸外，還要遠離二手菸，更不要在霧霾侵襲時出門活動。

中醫的內服外用，加上調整作息，幫忙早日擺脫惱人的汗皰疹。

（作者為桃園市大竹風澤中醫診所中西醫師）