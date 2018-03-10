高血壓患者突胸悶 就醫時差1死1生

2018-03-10

記者陳冠備／彰化報導

近日天氣乍暖還寒，有高血壓患者務必提防心肌梗塞突襲！

突發心肌梗塞

衛福部彰化醫院近日急救2名突發心肌梗塞患者，結局卻大不同。一名因胸悶馬上就醫的婦人，在急診室突然失去心跳，經過搶救救回一命；另一名青壯男子在家感到胸悶，卻未馬上就醫，半小時後突然昏厥，送往醫院前已死亡。醫師表示，兩人生死不同命，差別在於搶救時機。

64歲婦 馬上就醫救回

64歲的李姓婦人有高血壓，日前在家時突然感覺胸悶，在家人陪同下到彰化醫院掛急診，檢查到一半時，卻突然昏迷失去心跳，在場醫師緊急施以電擊才終於恢復心跳，並馬上進行心導管手術，幸運挽回一命；另一名39歲的王姓男子因心肌梗塞送醫，到院前已死亡。家屬傷痛表示，死者有高血壓疾病，事發前有發現胸悶，隱忍了半個小時後卻突然倒下失去心跳，急救後仍回天乏術。

39歲男 忍30分鐘猝死

彰化醫院急診醫師吳竣維指出，不少心肌梗塞患者會在發病30分鐘內猝死，如果李婦事發時待在家，即使緊急救護到院也難保救回，幸好李婦在產生胸悶時馬上到院急診才救回一命，而王男未能及早就醫留下遺憾。

彰化醫院心臟內科主任何東錦說，心肌梗塞是因為心臟冠狀動脈突然阻塞，導致供給心肌血流中斷，心肌缺血、缺氧引起心室顫動而猝死，發生典型症狀為胸悶、胸痛、呼吸急促、冒冷汗等，尤其冷暖季節交替時常因忽冷忽熱增加心血管負擔，引發心肌梗塞。若高危險族群一旦發生上述症狀一定要馬上就醫，稍一延遲就會有生命危險。