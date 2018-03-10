《謠言終結站》抽脊髓液恐癱瘓？ 醫：機率非常低

2018-03-10

記者陳建志／台中報導

家中幼童若出現發燒、抽搐、昏迷等症狀送醫時，醫師為釐清是否是腦膜炎、脊髓炎等中樞神經病毒感染症狀時，會安排抽脊髓液檢查，但因坊間流傳「抽龍骨水（脊髓液）會半身不遂、癱瘓」，讓部分家長或長輩一聽就排斥，小兒科醫師指出，抽脊髓液就像抽血檢查，造成癱瘓機率非常低，若因此錯過黃金治療期後果恐更嚴重。

抽脊髓液 就像抽血檢查

亞大醫院小兒神經科主任張鈺孜指出，新生兒常因感染而發燒，病菌並容易藉由血流直接侵犯中樞神經系統，為了確認是否為中樞神經系統感染、代謝性或神經退化性等疾病，醫師會安排進行「腰椎穿刺」，藉由抽取脊髓液檢查獲得正確診斷及後續用藥的依據。

張鈺孜指出，大腦室中會分泌腦脊髓液，以保護腦及脊髓不受傷害，「想像神經如同泡在水裡的麵條，在脊髓液裡晃動，脊髓液就是包圍在脊髓神經外一層薄薄的水」，因腦脊髓腔與大腦室相通，「腰椎穿刺」就是在腰椎部位抽取少量腦脊髓液，經由檢查推斷腦部的狀況，是臨床上很常檢查的項目之一。

不過因坊間流傳「抽龍骨水」會有「半身不遂」、「癱瘓」等後遺症，讓部分父母和長輩擔心不已，一聽到要進行此項檢查就排斥、拒絕，因而延誤了黃金治療時間。

張鈺孜指出，脊椎骨在腰椎部位的縫隙較大，適合用細針扎入抽取脊髓液，而人的中樞神經系統包括腦與脊髓，脊髓是從頸部一直延伸到腰椎第2節，而做脊髓穿刺一定是在腰椎第2節以下，這裡是已經沒有中樞神經的位置。

腰椎第2節以下穿刺 不會傷到神經

只要正確地從腰椎處插針，並不會傷到神經，不太可能造成半身不遂、癱瘓或神經傷害，民眾無須過度恐慌，若過度排斥，以致未能即時檢查找出病因，反而會延誤病情，出現致命的風險。