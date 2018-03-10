B肝自費疫苗 缺貨近2年

2018-03-10

食藥署：公費疫苗 保證供應無虞

〔記者吳亮儀／台北報導〕Ｂ型肝炎自費疫苗缺貨缺了近兩年，連大型醫院都幾乎沒有存貨；食品藥物管理署證實，供應國內自費Ｂ肝疫苗的藥廠目前仍「控貨中」，要自費施打的民眾恐還得等上一段時間。

從前年起，各大醫院便陸續傳出Ｂ肝自費疫苗缺貨，負責疫苗供應的食藥署原本承諾要在去年改善缺貨問題，但至今仍嚴重缺貨；不過公費疫苗仍有供應，新生兒仍可按時接種。

食藥署科長張惠萍說，供應國內Ｂ肝疫苗的兩家藥廠ＧＳＫ（葛蘭素）和ＭＳＤ（默沙東）目前都在「控貨中」，表示缺疫苗；她也坦承，近兩年來Ｂ肝自費疫苗一直都缺貨，但保證公費疫苗供應無虞。

一九八六年七月以後出生的民眾幾乎都有接種Ｂ型肝炎疫苗，不過抗體可能在十到廿年後降低，導致血清抗體檢測為陰性，許多民眾看到體檢報告後多會擔憂，想再追加一劑疫苗。

接種30年後 保護力仍近九成

疾病管制署曾指出，依據多項大規模長期世代追蹤研究顯示，多數檢測陰性者的細胞性免疫力並未消失，疫苗接種後卅年，即使抗體消失，八十八％對於Ｂ型肝炎病毒感染仍具保護力。

台北醫學大學附設醫院健康管理中心主任王森德說，只要有施打過Ｂ型肝炎疫苗的民眾，免疫系統就會有記憶存在，不過也有研究顯示，最好還是再追加疫苗，讓抗體更完整。

王森德說，之前還滿多成人追加Ｂ肝疫苗。不過在施打Ｂ肝疫苗前，都還是要先驗血，確認抗體不足及沒有Ｂ型肝炎。