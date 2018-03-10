睪丸腫瘤 好發20-40歲男性

2018-03-10

球星郭泓志 洗澡自摸發現副睪丸囊腫 檢驗結果良性

〔記者黃旭磊／高雄報導〕中職富邦悍將投手郭泓志，洗澡時自摸到副睪丸囊腫。醫師表示，郭泓志能及早發現相當幸運，經檢查為良性腫瘤，良性腫瘤機率不到五％，開刀後預計一個月後恢復，「調整體能後約二至三個月就能上場，生殖力未受影響。」

高雄長庚醫院骨科部部長周文毅、泌尿科主治醫師陳建旭等人昨說明郭泓志病情。周文毅說，過年後接獲郭泓志來電，說過年前洗澡時摸到睪丸腫塊，立即轉給泌尿科，所幸檢查為良性腫瘤，開刀後一個月後即可恢復。

術後1個月即可恢復 生殖力未受影響

開刀醫師陳建旭表示，郭泓志自摸到副睪丸囊腫，超音波找到睪丸（睪丸在陰囊中，一邊一顆）腫塊，三月二日開刀，隔天出院在家休養，副睪丸（副睪丸平常服貼在睪丸上）囊腫約兩公分、睪丸腫塊約七公分，切除後不影響生活，也不用定期追蹤，「一般副睪、睪丸同時有腫塊的良性機率不到五％，所幸及早發現。」

郭泓志也於臉書張貼一張手捧滷蛋的照片，底下網友回應，感覺有點悲傷。外界解讀他可能割掉一顆睪丸，醫師解釋，病人隱私不便透露，但郭的生殖力未受影響，「要再生第四個也可以。」院方指出，郭泓志三十七歲，正值睪丸癌好發二十至四十歲區間，國人罹患睪丸癌機率低於0.01%，男性不需過於擔心。

「捉蛋蛋」運動 鼓勵男性自我檢查

曾罹患睪丸癌名人有美國自行車手阿姆斯壯等，英國歌手羅比威廉斯及澳洲明星休傑克曼曾發起「捉蛋蛋」運動（#feelingnuts），鼓勵男性自我檢查。

高雄長庚泌尿科主任王弘仁提醒，睪丸腫塊惡性機率高，男性洗澡時應摸睪丸及上方，或由妻子、女友幫忙，發現異狀要儘速就醫。