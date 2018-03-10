張鏡湖假處分勝訴 文大新校長續卡關

教育部：檢視法院判決再議 董事：張家「球員兼裁判」
〔記者吳柏軒、黃以敬／綜合報導〕文化大學校長遴選又添變數！
高院裁定 禁圈選校長決議
董事長張鏡湖不滿校長遴選結果，日前向法院聲請假處分，七日收到高等法院裁定，禁止執行文大董事會圈選校長決議。張鏡湖堅持，這次校長遴選有違法之嫌，就算教育部罰錢也不妥協，會依照假處分暫停校長圈選事宜；教育部表示，將檢視法院判決後再決議。
控遴選瑕疵 張鏡湖啟動調查
此外，文大董事會接獲校長遴選委員檢舉，指遴選當天有非遴選委員列席，疑似影響遴選公正，甚至發生候選人評分一百分與六十分等懸殊差距。張鏡湖決定啟動調查小組，查明這次遴選瑕疵，甚至不排除重啟遴選。
文大去年因前校長李天任辭職，啟動校長遴選程序，去年底遴選出台灣科技大學教授盧希鵬，但董事長張鏡湖認為遴選程序有爭議，堅持不簽核新聘書，教育部四度裁罰計一百四十萬元，逼張鏡湖簽字，張鏡湖則向法院聲請假處分，一審雖敗訴，但七日收到二審裁定，確定勝訴。
文大董事會法律顧問、律師張少騰表示，高等法院裁定書中主要有三項認定，首先因文大校長聘書遭教育部逼迫並連續開罰，造成急迫性，第二是校長一職對校務治理牽涉重大，第三考量對遴選出的新校長盧希鵬有影響，張鏡湖提出盧的校長三年任期薪水共七一四萬多元給法院擔保。最後高院民事裁定這次假處分。
張鏡湖昨激動表示，透過檢調單位取得遴選評分表，十一名委員中，竟有五人對盧希鵬打一百分，對其他三名候選人一致打六十幾分，痛批「這當然是舞弊！哪有五個都一百分、都六十分的！」他堅持不管被罰多少錢，都不讓校長遴選有瑕疵。
但教育部高教司長李彥儀日前多次受訪表示，將在四月召開私校諮詢會議，依法提請解除董事長張鏡湖職務，最快五月送法院；如今張鏡湖取得假處分裁決，李彥儀昨指出，教育部尚未收到法院判決，會了解情況、研究相關法律後，再決定後續措施。
文大董事會董事袁興夏回應，不論一審或二審，董事會內至少八名董事不知道董事長提告，直言「被蒙在鼓裡」，疑似張家「球員兼裁判」，盼教育部出面，讓文大爭議落幕。
8董事連署 要求拔張職務
文大將在四月九日召開董事會，議案將同意代理校長職權，但有八名董事連署，預計向教部申請解除張鏡湖董事長職務；由教職員組織的「華岡人鳳鳴高岡行動聯盟」發出聲明，認為張鏡湖混淆視聽，支持教部召開私校諮詢會，避免學校聲譽及形象受到重傷。