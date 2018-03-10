週末偏乾冷 中南部空品不佳

2018-03-10

〔記者楊綿傑／台北報導〕受強烈大陸冷氣團影響，昨天不僅低溫，受境外污染物影響，午後西部從北到南一度多達四十三個測站AQI出現警戒橘；今天氣溫仍低，各地幾乎都是多雲到晴天氣，中部以南受擴散不佳因素影響，AQI有可能達警戒橘至不良紅，空氣品質不會太好，出遊民眾多注意。

環保署監資處副處長王嶽斌說，中南部因為風速較弱，大氣擴散條件轉差，使污染物累積，中部、雲嘉南AQI可能達到警戒橘，高屏則可能出現不良紅，明天橘色區域擴大到竹苗，其他地區則大致類似今天。

天氣方面，氣象局預報員官欣平表示，昨天起水氣減少，下雨範圍已經侷限在東半部零星降雨，今天水氣更少，各地都有機會看到陽光；不過受到強烈大陸冷氣團影響，加上輻射冷卻效應，清晨在中部以北、宜蘭可能出現十度低溫，空曠地區不排除下探九度，東部、東南部、南部低溫大概在十四至十五度。白天北部、東北部可以升到十八至十九度，中部、南部及東部大約有廿至廿四度。

官欣平說，明天清晨仍屬低溫狀況，但略有回升，預計北部約十一至十二度，中南部十二至十五度，東部十六度，白天冷氣團減弱，各地溫度都會升到廿度以上，北部約廿一至廿二度，中部、東北部、東部、東南部廿三至廿四度，南部廿七度，天氣舒適。