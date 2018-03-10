菜價事件如衛生紙之亂 溪州鄉長為吳音寧抱不平

2018-03-10

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台北農產運銷公司因休市多日引發爭議，外界把矛頭對準出身於彰化溪州鄉的北農總經理吳音寧，看在鄉親眼裡非常不捨，溪州鄉長黃盛祿表示，北農連休三日致菜價崩跌一事，完全是假議題，是「衛生紙之亂」的翻版，吳音寧一直在解決問題卻被抹黑成「神隱」，台灣就是太泛政治化，以致社會停滯不前。

吳出身彰化 鄉親很不捨

黃盛祿說，連休三日是台北市政府市場處決定，早在去年七月就訂好，四個市場（農產、漁產、花卉、畜產）同步休假，北農跟著市場處表訂時程休市，吳音寧何錯之有？有些媒體以「神隱」罵吳音寧，但所謂「神隱」之時，正是她全力聯絡盤商跟買家，讓進貨能接合，希望避免崩盤。

黃盛祿表示，冬季菜量過多，菜價下跌原屬正常，偏有人要將此操作成跟北農有關，「是不是這個位置對某些人太重要了！」媒體「見縫插針」，吳音寧有「兩個老闆」，一為農委會、一為北市府，媒體要炒作菜價下跌，她怎麼說都不對，因為菜價到冬季原本就會下跌，部分媒體又要炒「連休」，問題是，連休也不是她能決定。

溪州尚水農產公司董事長謝寶元說，台北市府真的「撿到一個寶」，吳音寧不會在政治上跟人高來高去，「她是一個想解決問題的人，如果真的死在政客手裡，也是她的命！」