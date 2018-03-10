賴揆︰非追究時刻 要解決問題

2018-03-10

北農案紛擾 中央地方互槓… 總算落幕

〔記者彭琬馨、蕭婷方、黃建豪、李欣芳、吳欣恬／綜合報導〕台北市果菜批發市場廿天內累積休市十一天，致上月廿七日蔬菜到貨量暴增、影響價格，引發農委會和北市府多日隔空交火，三月八日連休後開市價格穩定，北市府與農委會農糧署、北農也共同召開記者會，和平落幕。行政院長賴清德昨在立法院院會答詢時表示，果菜市場、台北市政府有爭議在前，農委會疏失在後，沒發現「天公生」，多休三天也有責任，大家都有問題。

台北市長柯文哲昨針對究責問題，一改日前嗆農委會立場， 表示出事一定是大家都有份，就是把問題解決就好，休市三天不是今年才有，之前都沒出問題，況且幾乎全台批發市場都休三天，台北不過占全台農產批發量的十六％，不會因為台北就造成全台灣的問題。

柯還說：「這是我們國家一個很大的問題，台灣、中國的文化社會出事，就是獵巫的文化，一定要找一個女巫來燒死，其實不究責也是一種文化。」

北市工務局長私託卓榮泰溝通

據了解，北市工務局長彭振聲私下向好友行政院秘書長卓榮泰溝通，希望能平息北市府和農委會間的誤會。彭振聲證實：「應該有啦，就是溝通。」他說，柯市長的脾氣念一念不一定會做，講兩句話比較衝，雙邊通電話澄清誤會就好，要往前看，有解決就好。

民進黨立委劉建國昨在立院施政總質詢時，要求農委會必須徹查有無人員失職，質疑「怎麼會去年決定的政策，沒人發現有問題？」賴揆說，現在不是要追究而是解決問題，像是雲林縣啟動耕鋤解決農民損失，耕鋤農作物損失要事實認定，再來決定如何補償農民損失。

農委會︰重新建立好的菜價機制

農委會主委林聰賢表示，農委會和台北市要有更多的協調和溝通，北農蔬菜交易量僅占十幾％，卻是菜價總指標，這樣的機制的確有問題，農委會會坦然面對，重新建立好的機制，這才是關鍵問題。林聰賢也強調，果菜市場營運中央只有行政指導，不會介入。

農委會昨天發布針對二二七的檢討報告，公開去年北市決定北農休假的相關公文。農委會副主委陳吉仲表示，往後除農曆春節外，農產品批發市場不應再有連休三日之安排，今年中秋節後還有一次休市三天，已行文台北市政府，建議不要休市三天，但最後調整與否 ，由地方政府安排。