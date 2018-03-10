環局被批操之過急 輸掉局面

2018-03-10

議員︰應等鍋爐展延案確認後再裁罰

〔記者林良哲／彰化報導〕環保署撤銷彰化縣府去年對台化M22汽電共生鍋爐裁罰，彰化縣環保局表示，將於收到訴願決定書後，再與法制單位、律師研究後續處理方式；彰化縣議員林世賢指出，環保局「操之過急」，應該等台化三張鍋爐展延案的處理告一段落後再裁罰，現在被環保署駁回，讓縣府陷入困局。

彰縣府：再研究後續處理

彰化縣環保局表示，環保署撤銷縣府行政處分，但細節部分未公開，縣府也尚未收到書面資料，將於收到訴願決定書後，再與法制單位、律師研究後續處理方式。

林世賢指出，有關台化的三座鍋爐展延案，目前仍在訴願中，彰化縣環保局不應「另闢戰場」，又加碼進行裁罰十二．四四億元，原本應該會贏的局面，反倒輸掉了。他也認為，環保署裁定撤銷處分，有點「情緒性」，畢竟前次的裁定已認定台化有違法，彰化縣環保局依此見解做出裁罰，卻又遭駁回，讓人難以理解。

停爐後 開觀光工廠還賣牛排

台化彰化廠三座鍋爐於二○一六年七月間停爐，部分員工提前退休或轉調其他工廠，但目前彰化廠仍在營運，主要以生技及化粧品為主，去年八月間還開設觀光工廠「台塑生醫健康悠活館」，從美妝賣到健康食品，甚至有知名的「台塑牛排」供民眾外帶。