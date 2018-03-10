台化被罰12億 環署撤銷彰縣處分

訴願會認定事實錯誤、未盡舉證調查之責及處分理由不備
〔記者楊綿傑、張慧雯／綜合報導〕台化風波不斷！彰化縣政府去年十一月對台化M22汽電共生鍋爐裁罰十二．四四億，創下環評法實施以來最高行政罰鍰，台化不服提出訴願，環保署訴願會昨認為彰縣府有認定事實錯誤、未盡舉證調查責任及處分理由不備等違誤，撤銷彰化縣政府行政處分，另為適當處理。台化副董事長洪福源表示，感謝環保署訴願委員會的公平審議，希望本案到此為止。
將另行適當處理 台化盼本案到此為止
彰化縣政府與台化自鍋爐申請展延設備操作許可證起，就一路纏鬥。台化操作許可證於前年九月底期滿，前年六月申請展延，被多次退件且事情鬧上中央，環保署召集雙方協商但破局，台化提出訴願。
鍋爐申請展延後 台化與彰縣府一路纏鬥
雖彰化反台化民眾大動作示威夜宿環保署，但去年三月環保署訴願會撤銷彰化縣府處分，同時駁回台化直接要求展延要求；後來彰化縣府又對M22鍋爐使用燃煤成分進行調查，稱台化過去八年來使用生煤成分不符合環說書要求，不法獲利龐大，去年十一月開出十二．四四億的天價裁罰，台化再提訴願。
彰縣府兩次對台化處分 都被環署撤銷
環保署訴願會昨除了再度撤銷彰縣府的處分，因彰化縣政府已同意台化在環保署訴願會決定前暫緩其繳納罰鍰，昨天同時駁回台化公司請求停止執行繳納罰鍰之申請。彰縣府兩次對台化的處分，都被環保署訴願會撤銷。
環保署訴願會執行秘書蘇光中指出，彰縣府拿台化二○○八年一月至二○一六年九月期間生煤、石油焦等空污物使用情形中，購買生煤成分證明與環說書不同，來判斷台化八年多時間使用的生煤不符合標準，以此獲取不法利得，有認定事實錯誤、未盡舉證調查責任、處分理由不備等違誤。
訴願會提出四點理由，首先彰縣府沒有實地檢測台化使用的生煤是否符合環評要求；其次，就算台化使用生煤不符合環評要求，彰縣府也沒提出對環境有不良影響的證明；第三，訴願會發現台化在二○一一、一二、一五，曾有三批生煤是符合環評要求的，違規狀況並非連續，以及行政罰有三年裁處時效，時效已經消滅了；第四，彰縣府對於台化不法利得計算，未考慮到發電機組成本、利潤、歲修及曾有符合環評要求的部分，數字有錯。綜合以上考慮，最後決議撤銷。