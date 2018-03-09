愛心菜販加油／陳樹菊病倒開刀 一個多月沒擺攤

2018-03-09

〔記者張存薇／台東報導〕台東市愛心菜販陳樹菊省吃儉用、存錢助人，幾乎不休息，不過，一月底迄今，菜攤熄燈、蓋上黑網，引發民眾關心。攤商說，陳樹菊過年前突然趴在桌上休息、看起來很不舒服，由友人幫忙送醫，開刀後在家靜養，前兩天也曾回到攤位看看，看起來恢復得還不錯。

陳樹菊十三歲起開始賣菜，持續低調行善，但因長期每天凌晨兩、三點就到果菜市場批菜，之後到晚上八點都在顧菜攤，身體狀況亮紅燈，八年前因下肢靜脈曲張痼疾、退化性關節炎，到台北接受血管外科微創手術，四年前因為憋尿引起腎臟發炎，治療十二天才出院，除此之外，僅休市日或看醫生而暫時休息一、兩天。

不少民眾路過陳樹菊菜攤，發現她沒有營業都很擔心，攤商說，陳樹菊不舒服已經一陣子了，大家都勸她看醫生，但她都忍住沒去，還好及早送醫，狀況才不至於惡化。據了解，她一月底因腸子因素開刀，目前在家休養，身體狀況慢慢復元中。台東縣長黃健庭也曾和妻子去探視過陳樹菊。

六十七歲的陳樹菊幼時經歷家貧失學、家人沒錢看病去世的痛苦，擺攤賣菜賺小錢點滴省下捐助需要的人，曾獲「亞洲富比世」雜誌選入亞太地區「慈善英雄」四十八人名單，也曾被時代雜誌選為年度最具影響力時代百大人物，另獲菲律賓麥格塞塞獎，她也將獎金全數捐出。