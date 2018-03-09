台鐵整建老車站 苗栗談文第一個

2018-03-09

百年老店今年起鎖定15站陸續改建

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕百年老店的台鐵，許多車站面臨應整建、修復的地步，今年起進行三期十五年計畫，初步選定十五座車站優先進行整建，將向交通部或行政院爭取經費，預計苗栗縣造橋鄉的談文站是第一個要整建的車站。

針對車站要如何兼顧保留文化與旅客安全使用間的平衡？台鐵已委外進行「台鐵車站建築意象研究計畫」，確認哪些意象是未來車站改建時須保留的內容。

車站建築意象 初分為4種

台鐵車站建築意象大致可分為四種，第一是一八九一年至一九四○年日治時期，主要都是日式木造風格；一九四一年至一九七○年國民政府來台，奠基農業社會，車站多為日式結合西洋古典、磚造；一九七一年至一九九○年台灣由農業社會轉型為工業國家，車站多以中、日、西式混合，材料採用鋼筋混凝土；一九九○年後台灣逐漸發展成科技國家，車站建築意象多採後現代主義建築，材料使用鋼構造。

台鐵局表示，由於車站建築設計、意象太多元，無法於整建時訂出一個統一準則，不過，仍有初步概念。建築意象部分，盡量保留原車站印象，並將地方歷史、文化，透過設計呈現在新車站中；產業、支線鐵道車站，應將環境特色置入，像是瑞芳車站可呈現山壁、礦坑入口意象，集集、車埕站可以木材產業為意象設計。

車站周邊若已高度商業化，車站可於二樓設置商店，並以樓梯、電梯、屋頂平台、屋頂花園等形式，直接連結至地面層開放空間，就類似板橋車站；新建車站時若保留舊站，新舊建築物間，應以走廊、廣場、格柵遮雨棚等連接，像是未來台南新、舊站間，會以公園道連結，讓舊站也能成為新站的一個出入口等。

3期15年計畫 籌到經費就進行

研究計畫結論認為，台鐵未來十五年車站整建，應以五年為一期共三期方式進行，第一期站有造橋、談文、清水、水里、十分，經費約需四千四百九十萬元；第二期為日南、新竹、新營、嘉義、田中，經費約三十二億四千一百三十萬元；最後一期則整建彰化、羅東、宜蘭、瑞芳、知本，經費約三億八千六百萬元。台鐵局表示，只要爭取到經費，就會著手進行車站整建。