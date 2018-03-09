台大140教授當獨董／有人疑偷跑 先兼職後追認

2018-03-09

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕監察院日前調查台灣大學教授，針對營利事業的兼職作全面性清查；另有教授比對查出，全校有一百四十人當獨董，更透過交叉比對，有人兼職疑似偷跑，先兼職、後追認，與台大校長當選人、財金系教授管中閔的情況類似，感慨程序正義淪喪。

台大國發所教授劉靜怡與其學生比對企業獨董與台大教授名單，在臉書披露，校內有一百四十名教授在民間企業兼職，且不少人一人身兼多家企業獨立董事；而透過外界根據名單比對，也追查出，如法律系教授王文宇、副教授蔡英欣等疑似兼職偷跑，王先上任獨董三個月，系務會議才追認，蔡也是先公告兩個月後，系上才後續同意的案例。

針對教授先去兼職，才後補同意程序，台大說，這些教授都有依規定提出申報並獲核准，但時間差並非三言兩語可解釋清楚，如部分核准案會附但書，要求兼職的教授需在一定時間內完成產學合作簽約，若沒簽約則核准失效等，並非單看時間差就認定違法。

台大有7成兼職教授 多先上任再簽約補件

教育部次長林騰蛟表示，現行國立大學教授兼職辦法，只規定教授兼職必須取得學校的同意，經查，台大有七成兼職教授，多是先上任再簽約補件的情況，但因這些教授均事先獲得校長批准，難以直接認定屬違法，但程序的確不夠嚴謹完備，因此教育部人事處對於是否要修改相關法規，對所有大學教授兼職做出一致性規定，將進行全盤檢討。

學倫會審管案主席 曾任蔡萬才講座教授

另外，管中閔也被爆涉及學術倫理，台大日前成立學術倫理委員會，最後認定該篇論文非正式發表，決議不立案，但台大教授指出，當天學倫會主席是法律系教授黃銘傑，黃曾經擔任台灣大哥大捐助的蔡萬才講座教授，管中閔是台灣大哥大的獨立董事，讓領過台灣大哥大錢的教授來審管的學倫案，立場恐有問題。

對此，黃銘傑反擊，自己只領過一年，目前並非蔡萬才講座教授得主，不應因此扯上利益關係，舉例如果教授領過科技部的獎，從此以後就不能批評科技部了嗎？也認為有人以有色眼光看待事物，恐難持平，更提胡適「大膽假設、小心求證」說，批學界不遵守，無怪乎不進步等，而學倫會調查日前已公布會議紀錄，不再贅述。