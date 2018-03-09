挺管派阻撓／台大臨時校務會議 管爺案排最後

2018-03-09

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕為解決校長遴選爭議四起，台大師生連署要求召開校務會議釐清疑點，台大昨召開程序委員會，決議廿四日召開臨時校務會議；但這不僅將與定期的校務會議同天舉行而排擠時間，被迫上午開臨時會議、下午正式會議，連署學生要求討論校長遴選程序因瑕疵而無效等提案更被排到下午會議的最後，連署師生憂心無法充分討論而遭延宕甚或受阻。

教授嘆大學自主的大諷刺

有台大教授感慨，「挺管人士」如此斧鑿阻撓，將使被打壓方更加不滿而反抗，導致台大紛亂難息，更是對大學自主最大諷刺。

提案學生盼釐清遴選真相

台大校長遴選委員會選出台大教授管中閔，卻因遭爆兼任台灣大哥大獨董資訊揭露不全、未利益迴避、涉及學術倫理等，導致遴選爭議越演越烈；校務會議學生代表童昱文等人連署申請召開臨時校務會議，希望釐清遴選真相，若確認有瑕疵則不排除重啟遴選。

連署學生對會議有四個提案，包含：檢討校長遴選程序並成立調查小組；要求認定這次校長遴選程序因瑕疵而無效；要求校內學倫會須針對管中閔涉及學倫爭議進行說明；要求管中閔兼職案各類公文公開等。

但被外界視為挺管派的學者陣營中，有包括台大農經系教授官俊榮等台大教授則另外連署提案，主張遴選爭議應由遴選委員會自行處理，而校務會議成立調查小組檢視遴選程序，應採「事後檢討」。

昨程序會 挺管派「逼退」吳瑞北

台大昨召開程序委員會討論臨時校務會議日期及議程，但主持會議者即是本身有參與提案的官俊榮。程序會議中更傳出程序爭議，台大校長候選人之一、電機系教授吳瑞北原也是程序委員，但遭會議主席官俊榮杯葛，多次表決逼迴避，第一次舉手投票時四比四，未成功「逼退」吳，但竟又進行無記名投票，在六票同意、五票反對、一票棄權下，吳瑞北被迫迴避。據悉，有程序委員對此表達不滿、退席抗議。

台大行政人員表示，因廿四日也有正式校務會議，可望有較多校務會議代表出席，因此決議當天上午先開臨時會議，議案是有關是否成立調查小組等。至於學生另有關遴選有瑕疵而應認定無效等三提案，則因提出時間較晚，被排到下午正式校務會議的最後，但會在上午臨時會中建議提前一併處理。

有台大教授感慨，從程序委員會就開始斧鑿阻撓，校長遴選爭議屬重大事件，在校務會議的充分、公正討論若遭挺管派用行政手段暗算而受阻，將使被打壓方更加反動，台大恐紛擾難息，實為台大不幸。

待會議釋疑 教部︰再處理人事

教育部次長林騰蛟昨表示，台大校務會議在台大校長遴選過程擁有推薦權和同意權，因此有權責釐清爭議，台大既已決定召開臨時校務會議，教育部將待會議針對遴選爭議做出釐清後，再依法對台大校長遴選案作妥適處理。