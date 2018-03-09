維他命亂吃 藥師：恐降低藥物療效

2018-03-09

〔記者翁聿煌／新北報導〕六十三歲的陳先生很重視養生，稍微便祕就自行服用瀉劑、中藥大黃等藥品，覺得體力不佳就補充綜合維他命，家中的鈣片、維他命、腸胃藥等保健食品琳琅滿目。台北慈濟醫院藥師蔡佩珊提醒，許多民眾依賴或錯誤服用保健食品，嚴重恐降低其它藥物療效，不可不慎。

蔡佩珊說，根據統計，台灣有超過四分之一的民眾每天吃保健食品，維他命、鈣片、葉黃素是前三名。但盲目亂吃保健食品，往往忽略原本疾病與藥品間的交互作用、或服用過量的副作用，甚至造成依賴、偏食情形。

她舉例，維他命有水溶性與脂溶性兩種，雖水溶性維他命較易被人體吸收與代謝，但仍可能因服用濃度過高，影響藥效或身體機能。

巴金森氏症藥、維他命B6 別同時服用

過量服用維他命Ａ，副作用包括肝功能異常、骨密度降低、中樞神經異常。也有孩童因過量服用Ｂ群，導致神經病變、四肢癱軟的案例；「維他命Ｂ６」若跟巴金森氏症藥物、抗痙攣藥物一起服用，會導致藥物療效變差。

蔡佩珊指出，維他命Ｃ與含鋁制酸劑同時服用，會增加鋁離子在腦部、骨骼的吸收，對腎衰竭患者容易發生鋁中毒，較嚴重的症狀會有骨軟化或記憶喪失，攝取過量反而會腹瀉、增加腎結石的風險。

蔡佩珊說，不止單一種類的保健食品容易服用過量，不同的保健食品也會發生過量情形，舉例而言，綜合維他命已含有各類營養素，若服用後再額外吃Ｂ群，即可能導致維他命Ｂ攝取過量。