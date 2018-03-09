台灣每年5萬人腦中風 天冷機率增一成

2018-03-09

〔記者林惠琴、蕭玗欣、謝介裕、陳鳳麗／綜合報導〕又變天了，低溫會提高腦中風發生率！醫師提醒，冬天低溫民眾中風發生率會比常溫季節增加至少一成，面對冷氣團來襲，民眾要注意保暖，把握黃金三小時送醫，以利及時治療，降低殘疾風險。

明清晨最冷 週日回暖

中央氣象局預報員陳伊秀表示，強烈大陸冷氣團來襲，昨晚全台各地都感受到明顯低溫，最冷的時候將出現在週六清晨。這波冷空氣屬於乾冷性質，嘉義以北、東北部地區只剩九到十二度。氣象局預估，冷空氣將影響到週日清晨，週日白天各地可望回暖到廿度以上。

玉山昨日又下雪，海拔三千五百公尺以上的群峰，平均積雪已達三公分。南投也因氣溫驟降且下雨，合歡山昨日中午起間歇性地下冰霰。

忽冷忽熱的天氣，發生腦中風的機率也隨之升高，台灣腦中風學會理事長葉守正表示，天氣變化大，腦中風患者也會增加，國內一年約五萬名腦中風病人，腦中風為國人十大死因第四位、成人殘障原因首位，更是使用健保資源前三名疾病。三軍總醫院神經科部主任李俊泰強調，腦中風患者約四成會無法自理行動、需要別人照顧。

3小時內就醫 復元機會增

台北榮總新竹分院院長彭家勛指出，急性缺血性腦中風約占腦中風八成，必須在症狀出現三小時內注射靜脈血栓溶解治療，可增加逾三成幾乎完全復元機會，減少失能後遺症。

萬一症狀出現逾三小時，台北榮總神經醫學中心主任王署君說明，可使用急性缺血性腦中風機械取栓術治療，不只取栓成功率八成，能增加廿五％病人有獨立生活能力，且黃金搶救時間可延長至六小時。

雙和醫院影像醫學部主任陳啟仁說明，機械取栓術就是置入支架，將支架在血栓部位打開，進而把血栓拉出來，健保有給付。

表情不對稱、雙手平舉一手無力下垂 要當心

根據國健署資料，腦中風初期症狀包含面部表情不對稱、雙手抬高平舉會有一手無力下垂、講話不清晰不完整，若有其中一種情形，應記下發作時間、立即送醫。此外，天冷民眾要注意保暖，養成早、晚量血壓習慣。