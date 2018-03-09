62歲生子惹議 國健署將檢視人工生殖法

2018-03-09

憂高齡生育衍生教養問題 訂定年齡限制聲浪起

〔記者林惠琴、吳亮儀／台北報導〕國內一名停經的六十二歲女性經人工生殖成功產下一子，掀起討論。衛福部國健署長王英偉表示，針對個案會進一步了解情況，諮詢專家釐清有無違法，同時將邀集專家討論人口老化，以及人工生殖的醫療科技、孕婦健康、孩子教養等，檢視現行法規有無需要調整、修正，以符合未來時代需求。

根據「人工生殖法」規定，接受人工生殖必須符合夫妻一方確診不孕症，或罹患重大遺傳性疾病、自然生育恐有異常子女，以及夫妻至少一方具健康生殖細胞、無須接受他人捐贈精子或卵子，且檢查及評估結果適合等條件，或有其他醫學正當理由經報主管機關核准，否則協助執行人工生殖的醫師，可依「醫師法」移付懲戒。

王英偉強調，將進一步向該個案與相關醫療機構了解情況，釐清有無違法。長庚醫院則澄清，該個案有生育過女兒，但之後被診斷為不孕症，到長庚時已懷孕十九週，長庚僅為她產檢、接生，人工生殖部分不是在長庚進行。

王英偉指出，醫療技術進步，過去「不可能」的事變「可能」，讓高齡生育成為事實，進而出現對「人工生殖法」的正反意見，有人認為基於孩子教養、倫理問題，應訂年齡上限，但現代醫學以「人」為中心，除考量醫療可行性，還有病人自主權、生活品質與社會因素，應回歸個案情況、可放寬適用條件，將邀集專家討論，檢視現行法規有無需要調整、修正。

美國逾55歲婦女 不建議人工生殖

台北榮總生殖內分泌不孕症科主任李新揚指出，美國針對五十五歲以上婦女不建議接受人工生殖，除了孕婦容易有併發症外，還有孩子教養問題，國內也應訂出臨床執行合宜條件較佳；「人工生殖法」規範的不孕症條件並不難達到，只要規律性生活一年無法懷孕，就可算不明原因不孕症，應不必放寬。

三軍總醫院生殖內分泌不孕科主任武國璋也認為，「人工生殖法」以孩子福祉為核心精神，年齡太高生子不利小孩教養、衍生社會問題，最好重視並討論是否訂定適用年齡，其他現行人工生殖條件都算合理，應不用調整。