2月CPI增2.19％ 創13個月新高

2018-03-08

〔記者鄭琪芳、楊淳卉／綜合報導〕行政院主計總處昨公布二月消費者物價指數（CPI）年增率二．一九％，為近十三個月最高，主因春節及菸稅因素所致；其中，香菸漲卅五．三七％，個人服務費漲卅四．○八％，蔬菜也漲廿七．六三％、為近十五個月最大漲幅。近日喊漲的衛生紙，尚未反映在二月物價，僅漲一．九二％。

主計總處官員說明，二月CPI漲幅擴大，主因今年春節落在二月，部分服務費用循例加價，加上菸稅調漲因素干擾。若扣除蔬果及能源，二月核心CPI漲二．三九％，為二○○九年二月以來最高；但物價仍屬溫和平穩，並無通貨膨脹疑慮。

若以平均每月消費支出八萬元家庭為例，一至二月CPI平均年增一．五四％，消費月支出增加一二三二元；其中，食物類增一七一元，以蔬菜增二一六元最多，外食費增一一九元；交通及通訊類也增二四二元，以油料費增一四八元最多。

根據主計總處調查，二月CPI較一月漲○．九三％，較去年同月則漲二．一九％。七大類指數中，以雜項類年漲八．九三％最多，主因個人服務費及香菸大漲；交通及通訊類漲二．二五％次之，主因油料費及運輸費分別漲五．四四％及五．二五％；食物類則漲○．九七％，主因蔬菜大漲二十七．六三％，水產品漲七．四四％、外食費續漲一．八九％，但水果續跌廿八．八一％。

至於行政院穩定物價小組監控的十七項重要民生物資，二月平均年漲三．二二％，漲幅為近三十六個月次大，以鮮奶漲八．九六％最多，雞蛋漲五．六七％次之、為近十九個月最大漲幅，糖也漲五．六六％，衛生紙、面紙及紙巾則漲一．九二％。

官員表示，衛生紙調漲應會反映在三月CPI，過去五年衛生紙平均年跌一．四％，三月若調漲一成，預估對CPI影響○．○四個百分點；不過，衛生紙是競爭非常激烈的商品，預料全面反映成本的可能性非常低。

衛生紙之亂 政院：行銷手段失控所致

民進黨昨召開中常會，民進黨發言人鄭運鵬轉述，最近衛生紙漲價造成搶購，引爆全台「衛生紙之亂」，行政院秘書長卓榮泰報告時表示，「可以比較確認的，是行銷手段失控的結果」。台灣物價比較接近前央行總裁彭淮南講的「低而穩定」。