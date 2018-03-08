知情人士：市場處沒預警、吳音寧欠專業

2018-03-08

陳雄文：不應扯到農委會

〔記者郭安家、蕭婷方／綜合報導〕台北市批發市場休市會議去年七月六日召開，當時甫上任北農公司董事長陳景峻、總經理吳音寧、農委會代表皆未出席，台北市市場處做出「合議制」決定休市。有熟悉北農公司拍賣制度人員認為，市場處未預警二月廿七日蔬果供應問題，吳音寧也欠專業。北市前副市長陳雄文更說，依慣例，北市府市場處、產發局也要分析農貨需求，「怎麼會扯到農委會去？」

有熟悉北農公司拍賣制度人士透露，以往蔬果在交易日爆量，市場處會緊急通知相關單位，北農也會立即反映，函文給農委會請求調配產地狀況；言下之意，二月廿六日進貨當天即可透過農產公司高層與市場處協商啟動市府團購，去化超量的蔬果，維持價格穩定，直言「市場處疏於預警監督、吳音寧也欠專業」。

陳雄文說，柯市府與農委會因北農公司董事長、總經理選舉結怨，雖然吳音寧出線，但角力沒有結束。太多政治因素，導致董事長陳景峻、總經理吳音寧都想掌權，但權責不明，呼籲市府藉此釐清究竟要走董事長或總經理制。

陳景峻表示，馬上做懲處動作，會影響公司士氣，將深切反省；今天開市會避免蔬果價格低落，已協調大賣場、團膳業者增加採購量；至於中秋節是否休三天？還要向各公會協調減少休市天數。