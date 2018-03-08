果菜市場今開市 農委會力守18元批發價

2018-03-08

〔記者林彥彤、林國賢／綜合報導〕台北果菜批發市場連續兩週休市三天，今天恢復開市，農委會這兩天全力進行各地蔬果調節，昨日信心喊話，開市交易後蔬菜供應數量將調節在二千五百至二千七百公噸，價格可望維持穩定在每公斤批發價十八至廿元間的合理水準。

農委會副主委陳吉仲也表示，農委會有責任調配各地果菜供應量，一定會具體負責。後續有關台北果菜批發市場休市問題的釐清，預計下星期會公開對外說明。

陳吉仲說，農委會在這波農產品產銷通路穩定後，將針對二個禮拜連續二次休市三天這樣的政策決定過程，包括法規面、政策面、制度面及相關的公文會議紀錄，在下週完全攤開，給社會大眾檢視，就會知道哪些單位該為這次菜價波動負責。

陳吉仲強調，往後農產品批發市場休市日除了農曆春節外，不會再有連休三日的安排，以確保蔬菜快速集散，價格穩定，兼顧生產者與消費者權益，農委會將向地方政府提建議。

陳吉仲指出，依據「農產品批發市場管理辦法」第八條規定，市場作業流程及管理規章都是由地方主管機關決定。如果外界認為以後應由農委會統籌，農委會樂見修法，近期將召集農民團體、消費團體、經營者、承銷者等，一同開會，決定是否該由農委會統籌。

北市市場處：尊重多數休市

北市府市場處長許玄謀拿出去年七月間的休市日會議紀錄強調，參與單位只討論且關心今年度中秋節休市日，只有中華民國農會、台灣農業合作社聯合社、台灣省青果運銷合作社、中華民國果菜合作聯合社等四個機構，考量夏秋季節連續三天休市可能影響產地，建議不宜休市外，其餘單位均主張維持休市，「市場處基於尊重多數意見，維持休市」。

上次台北果菜批發市場連休三天後，開市供過於求，供應量高達三千公噸，遠大於每天一千六百到一千八百公噸的正常水平，價格大跌。

陳吉仲說，台北果菜市場已全面動員比照春節前加強作業模式，工作人員停止休假，調整現場卸貨及交通疏散，今天蔬菜供應數量應該在二千五百至二千七百公噸，蔬菜每公斤批發價格應維持在十八至廿元之間。