縣府拚觀光 馬公機場將正名澎湖

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公機場將正名為「澎湖機場Penghu Airport」，半年內完成更改航空站招牌、航空公司登機證變更等相關作業，澎湖各界聞之譁然。
澎湖縣長陳光復說明，澎湖航空站官方名稱，應與澎湖縣觀光宣傳名稱一致性，因此向中央爭取正名，已獲行政院同意。第一階段在三個月內完成航空站招牌及更換標誌等相關作業，第二階段配合航空公司訂位劃位系統廠商更改期程，預估半年內完成。初期先以中文化標示進行變更，英文國際代碼則暫不變更。
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〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公機場將正名為「澎湖機場Penghu Airport」，半年內完成更改航空站招牌、航空公司登機證變更等相關作業，澎湖各界聞之譁然。
澎湖縣長陳光復說明，澎湖航空站官方名稱，應與澎湖縣觀光宣傳名稱一致性，因此向中央爭取正名，已獲行政院同意。第一階段在三個月內完成航空站招牌及更換標誌等相關作業，第二階段配合航空公司訂位劃位系統廠商更改期程，預估半年內完成。初期先以中文化標示進行變更，英文國際代碼則暫不變更。
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