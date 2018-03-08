62歲婦生子 全台最高齡自然產

2018-03-08

各國超高齡多剖腹產 醫：她可能是全球首例

〔記者吳亮儀、林惠琴／台北報導〕六十二歲吳女士上月廿五日自然產下二九三○公克的男嬰，全程僅花六十六分鐘。協助生產的台北長庚醫院指出，各國罕見的超高齡產婦幾乎都是剖腹產，六十二歲還能自然生產，可能是全球首例。

停經後人工生殖 國健署：將釐清長庚有無違法

不過，吳女士停經後進行人工生殖，國健署婦幼健康組長陳妙心分析，依據「人工生殖法」規定，接受人工生殖必須符合夫妻一方罹患不孕症或有重大遺傳性疾病、夫妻至少一方有健康生殖細胞、經檢查及評估適合等條件，否則執行醫師將可依「醫師法」移付懲戒，將釐清長庚有無違法。

第一胎是36年前 她退休後才想再生

吳女士說，第一胎是在卅六年前生下大女兒，之後因工作忙碌而沒再懷孕，直到退休後才想是否該生第二胎。吳女士透過人工生殖技術，在去年順利懷孕、上月生產。

逾35歲是高齡產婦 逾45歲就是超高齡

一般女性生殖年齡約廿到四十五歲，在醫學上，懷孕和生產時達卅四、卅五歲就稱作高齡孕婦、產婦，四十五歲以上為超高齡。根據長庚醫院統計，過去廿八年來，初產婦的年紀從廿八歲上升到卅二．六歲，高齡產婦的比率也從十一％暴增到四十％左右。

過去28年 高齡產婦比率暴增到4成

台北長庚醫院婦產科主任蕭勝文替吳女士接生，他說吳女士在懷孕初期一直很健康，但廿九週後出現妊娠高血壓與妊娠糖尿病，加上有低胎位表現、乙型鏈球菌陽性反應，幾次產檢過程戰戰兢兢，直到懷孕卅八週時做了最後一次產檢，確認胎盤沒有蓋到子宮頸，也決定自然產。

蕭勝文說，只要身體保養得宜、健康狀況良好，即使年紀大一點也能夠選擇自然產。相反地，即使只有廿多歲年輕人若酗酒、吸菸讓健康狀況差，也不會建議自然產。

台北長庚醫院醫療團隊先讓麻醉科進行無痛分娩，讓吳女士不用經歷產痛，生產過程僅花六十六分鐘並產下男嬰，創下全台最高齡的自然產紀錄。

蕭勝文說，目前母子倆身體都很好，「巡房時常不見媽媽，原來她跑去給兒子哺乳了，身體真的很好」。

全家支持 空姐大姊與小弟同月同日生

吳女士說，家庭成員都全力支持，先生陪同每次產檢、還全程陪產，大女兒是空服員，媽媽生產時雖不在國內、但透過電話分享喜氣，且弟弟的生日「跟姊姊同月同日生」，大家都很驚喜。