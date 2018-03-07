無痛血尿 當心罹患膀胱癌

2018-03-07

記者王俊忠／台南報導

兩名年約20多歲的年輕男子分別出現無痛感血尿症狀至少半年多，也都由父母陪同就醫。醫師診斷發現他們都是第2期膀胱癌，實施保留神經、膀胱癌根除手術合併人工膀胱重建，保存正常排尿、禁尿及性功能。

早期發現可留存神經 重建人工膀胱

醫師提醒民眾，若有血尿（尿帶紅色、深褐色），特別是無痛感的血尿，要儘快就醫。

奇美醫院泌尿腫瘤科主任劉建良表示，問診得知這兩名年輕男子的生活作息大致正常，沒有吸菸、酗酒不良習慣及特殊疾病，他們對於會罹患膀胱癌也很吃驚。

劉建良提醒常抽菸與常接觸化學染料者，是膀胱癌高危險族群；無痛感血尿是膀胱癌最早期症狀；有痛感血尿可能是泌尿道感染或結石引起，民眾可留意分辨。早期膀胱癌如侷限在黏膜層、未侵犯肌肉層，只需做經尿道膀胱腫瘤切除術加上灌注抗癌藥追蹤檢查即可；如果是第2期以後的侵犯膀胱癌，須切除膀胱，有些患者此生需依靠人工尿袋維生、影響性功能，生活品質大打折扣。

避免裝人工尿袋 也可保存性功能

劉建良說，奇美醫院針對像前述2期癌的年輕男患者做留存神經的膀胱癌根除術併人工膀胱重建，使患者術後可像常人禁尿與排尿，不必在體表裝人工尿袋，也可以保存性功能，回復正常生活與工作，這比起許多重要器官如肺癌、肝癌的預後還要好，許多膀胱癌患者手術後能像常人度過一生，早發現、早治療是很重要的。