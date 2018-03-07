10分鐘縫合心臟破口 救回車禍童

2018-03-07

記者張軒哲／台中報導

一名9歲男童前年4月車禍導致右心室破洞，性命垂危，同時右腳遭汽車輾過，足踝以下粉碎性骨折且骨肉皮分離，緊急送往光田醫院急救，在10分鐘內即縫合心臟破口，再以「負壓輔助傷口治療」，並且階段性清創植皮，以腓腸皮瓣重建腳跟，成功修復嚴重創傷的足踝組織，挽救男童性命也躲過截肢。

負壓輔助傷口治療 避免截肢

男童現在能跑步、騎自行車、打籃球，已重返校園。

男童是和家人乘機車外出與一部汽車發生擦撞車禍，強烈撞擊讓男童命危，被救護車送達光田醫院急救發現，男童腦震盪、肺臟、肝臟、胰臟挫傷，右大腿骨折，右腳掌和腳跟也多處骨折，足踝骨頭外露，皮肉僅剩下2公分皮膚相連。

更棘手的是血液積在心包腔，心臟脹大成3倍，若未及時搶救，一般成人幾小時內就會死亡，孩童病程惡化速度更為快速，家人憂心男童難以搶救，數度痛哭。

幸好在光田醫院心臟外科主任郭達智及創傷小組緊急開心手術，10分鐘內就找出右心室2.5公分破洞並修補縫合、插胸管救命。

郭達智解釋，執行心臟外科手術有時須使用人工心肺機，以延長手術時間，然而使用機器要避免發炎感染、溶血或血栓等副作用，當時考慮男童安全下，迅速準確處理好心臟破口，不需啟動人工心肺機。

骨科醫師楊鎮源表示，男童在修補心臟後生命徵象穩定，男童足踝區域傷口不但範圍大，且腳掌與腳趾呈現紫黑色，顯示血循不佳，若未改善恐怕需要截肢。醫療團隊評估後決定以負壓輔助傷口治療。

楊鎮源解釋，負壓輔助傷口治療是透過密封傷口，並提供負壓（吸力）持續抽吸，可增加局部血液循環，同時也能隔絕環境中的細菌，避免感染，有效幫助大面積受傷嚴重的傷口癒合。

醫療團隊最後以小腿肚的腓腸皮瓣重建腳跟，經過3個月住院治療及後續復健，男童目前已康復。