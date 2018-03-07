腸病毒疫情升溫 兩新生兒染重症

2018-03-07

記者林惠琴／台北報導

天氣尚未回溫，腸病毒疫情卻已升溫！衛福部疾管署昨天公布，上週腸病毒門急診就診高於過去兩年同期，且新生兒重症無手足口症、疱疹性咽峽炎等典型症狀，而是類似感冒的食慾不振、活力降低等情形，提醒家長要提高警覺；另外，「類流感」門急診就診人次下降，但重症病例創本流行季新高，近期氣溫變化大且剛開學，也要注意防護。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，雖然腸病毒疫情尚未達流行值，但上週門急診就診達3484人次，高於前年、去年同期的2962、3123人次，且近2週呈上升趨勢，預估3月下旬可能逐漸升溫。

疾管署防疫醫師蘇家彬指出，2名無腸病毒典型症狀的重症患者，分別是居住於北部的男嬰、女嬰，在出生3天後、出生10天後發病，出現食慾不振、活力降低，並且併發肝炎、心肌炎、腦膜炎，現男嬰仍在加護病房治療中，女嬰則已出院，均感染克沙奇B型。

蘇家彬強調，推估該2例個案可能是被無症狀腸病毒成人患者感染，或是經由母體垂直感染，說明新生兒常見感染病毒為伊科病毒或克沙奇B型病毒，症狀包含發燒、躁動不安、倦怠、食慾不振、斑疹等，不一定會出現手足口症、疱疹性咽峽炎。疾管署也提醒，準媽媽們應留意自身健康，產前14天起至分娩前後，若有發燒、上呼吸道感染、腹瀉等症狀，應告知醫師，並與嬰幼兒採取適當隔離，同時探視新生兒時，應避免直接觸摸嬰兒，且要配戴口罩與正確洗手，降低新生兒感染機會。

上週類流感重症 創本流行季新高

另上週類流感門急診就診為11萬4666人次，較前一週下降8%，但新增79例流感重症，為去年10月進入本流行季以來新高，並新增11例流感死亡個案，且近4週有25起流感群聚案件，開學後校園群聚案有增加趨勢。本流行季累計560例流感重症，其中74例死亡，以感染B型占約8成為主。

疾管署副署長莊人祥說明，重症人數增加，可能是反映先前農曆春節期間的病例。目前流感尚處於流行高峰，但疫情已逐漸趨緩，只是近期氣溫變化大且剛開學，民眾仍要落實勤洗手、有呼吸道症狀戴口罩、避免出入人潮擁擠或空氣不流通的場所等防護措施。