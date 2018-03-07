不知大腸癌擴散 熟女暴瘦蒼老

2018-03-07

記者陳建志／台中報導

台中一名38歲的郭小姐從去年中開始，體重在半年內從51公斤暴瘦到只剩38公斤，還出現下腹腫脹、雙腳水腫等症狀，原以為是子宮肌瘤變大，不以為意，直到家人強迫就醫檢查，才發現是大腸癌合併腹內器官多處侵犯，經手術切除後，接受化學治療中；醫師提醒千萬不要輕忽身體異常變化透露的警訊。

亞大醫院大腸直腸外科主任江驊哲表示，這名女病患短短半年，體重驟減13公斤宛如紙片人，還因暴瘦顯得蒼老，外表看起來就像60歲老婦人，家人都覺得她的健康出狀況，但她不以為意，最後在家人堅持下才就醫檢查。

75％屬偶發性 無家族病史

江驊哲表示，患者因多年前曾發現良性子宮肌瘤，起初以為是肌瘤長大造成腹部腫脹，但前往婦科檢查發現無異狀，轉往腎臟科就診，醫師建議她前往肝膽腸胃科檢查，赫然發現大腸長了一個15公分大的腫瘤，並侵犯鄰近器官。

江驊哲指出，患者的腫瘤雖侵犯到鄰近器官，但尚未轉移至淋巴結，確診為大腸癌第2C期，因郭女體重過瘦，先安排住院補充營養後，再手術切除右半大腸、乙狀結腸、子宮、卵巢與部分膀胱，目前化療中。

腸壁瘜肉 建議切除降風險

江驊哲表示，患者對於自己平常飲食多以蔬果為主，卻罹患大腸癌感到不解，家人還因她罹病恐慌，全都接受大腸鏡檢查，最後排除是家族病史。

江驊哲提醒，有統計資料顯示，有75%的大腸直腸癌患者都是偶發性，並無家族病史，民眾要提高警覺。

大腸癌好發年紀為50歲以上，尤以老年人居多，但隨著飲食、生活習慣的改變，近年來不乏未滿40歲就罹患大腸癌，若檢查發現腸壁出現瘜肉時，通常會建議切除，並定期追蹤，才能降低罹癌的風險。