小便有屁聲 大腸癌作祟

2018-03-07

記者歐素美／台中報導

45歲的林姓男子因頻尿、血尿，小便時還會發出疑似放屁聲「噗！」原以為是泌尿道感染，治療1個月未改善，以致惡化出現血便及尿出糞便，進一步就醫檢查才知罹患第二期大腸癌，因腫瘤侵蝕膀胱，才出現小便時發出屁聲及尿出糞便，幸未轉移淋巴，經腹腔鏡手術切除乙狀結腸及部分膀胱，目前僅需口服化療藥物2年，追蹤病情。

腫瘤侵蝕膀胱 引發泌尿道感染

林男去年9月因解尿疼痛、頻尿與血尿曾就醫，就診醫師研判是泌尿道感染，但他服藥1個月後，症狀並未改善，甚至出現血便及尿出糞便，趕緊轉診至台中慈濟醫院泌尿科治療。

台中慈濟醫院泌尿科醫師陳至正表示，小便發出屁聲或尿出糞便，顯示腸胃道與泌尿道相通，經膀胱鏡等檢查，發現林男的乙狀結腸腫瘤達5公分，已是大腸癌二期，因腫瘤侵犯到膀胱造成瘻管才引發泌尿道感染，經與大腸直腸科醫師方佳偉合作，以腹腔鏡手術切除林男乙狀結腸及部份膀胱，林男住院不到1週即出院，因癌症未擴散至淋巴，僅需口服化療藥物2年，持續追蹤病情即可。

方佳偉表示，年邁病患的大腸壁比較薄，或大腸腫瘤吃穿膀胱壁，皆容易出現大腸憩室，形成通道（瘻管），造成糞便等跑到膀胱，以致出現小便發出屁聲及尿出糞便等情形，提醒民眾若出現反覆泌尿道感染，即要高度懷疑有瘻管相通。

方佳偉並指出，除先天基因遺傳，後天吸菸、喝酒、熬夜、生活作息不正常等也容易引發大腸癌。林男從事勞力工作，每天吸1.5包菸、喝1瓶米酒， 甚至1週有2天吃炸雞塊，晚上9點、10點吃完消夜，10點半就睡覺，飲食及生活習慣不佳，術後已下定決心不再碰菸酒、生活作息正常且清淡飲食，並定時回診追蹤。