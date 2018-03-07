不可思議…高雄港驚見8隻鯨豚屍體

2018-03-07

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄港近1個月來出現20多隻鯨豚嬌客，市府多次人為引導出海後又折返，更發現有鯨豚集體死亡，已打撈8具屍體。成功大學鯨豚專家王建平表示，鯨豚集體死亡不正常，這是20多年來首次，連他也感到不可思議，將解剖屍體釐清死因。

農業局引導出海 卻折返死亡

高雄港自2月4日起，陸續發現嬌客小虎鯨、瑞氏海豚蹤跡，以小虎鯨20多隻最多，分成5、6群，每群約2至3隻。

營養不良？疑與疾病、氣候有關

高市農業局在成大海洋生物及鯨豚中心鯨豚專家王建平指導下，過去已兩度以人為引導方式，將鯨豚帶離港區。不料鯨豚出海後又折返港區，昨天還有3隻小虎鯨在當地洄游，農業局出動20多人都無功而返，將再伺機引導出海。

自2月27日起，市府陸續接獲通報鯨豚死亡，至昨天為止已打撈一隻瑞氏海豚、7隻小虎鯨屍體，均已腐敗。王建平表示，鯨豚集體死亡不正常，打撈上岸發現屍體有點瘦，但若是營養不良死亡，會撐一陣子才死亡，不會馬上集體死亡。而死亡鯨豚有大有小，有年輕也有年長，感到不可思議。

農業局官員表示，可能與疾病、極端氣候變化及海洋狀況有關。王建平說，由於鯨豚屍體已腐敗，無法進行病理研究，但透過解剖鯨豚屍體，能了解生前是否進食。