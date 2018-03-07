柯文哲︰一定是人為疏失 農委會︰未參加北市會議

2018-03-07

〔記者沈佩瑤、郭安家、林良昇、吳欣恬／台北報導〕台北果菜市場連續休市致菜價下跌，前北農總經理韓國瑜、雲林縣長李進勇皆指是人禍，台北市長柯文哲昨坦言：「這一定是疏失、一定是人為。」行政院長賴清德在立院答詢時表示，說「人禍」可能比較嚴重，是當初檢討休假時沒有注意到所致，但確實是「失誤」沒有錯。

柯文哲表示，休市不是今年才有，至少2年前也有，之前沒有發生菜價掉20％以上的狀況，表示今年一定有甚麼因素，出事就檢討就好，不需要在那裡互相推責任。現在一直要找誰負責，大家都有份，不然以後農委會不要來開會，北市府會議紀錄也不給他們看。

外界質疑北農總經理吳音寧連日神隱，柯則秒回：「不然叫她怎樣？出來對付你們（指媒體）嗎？」吳音寧是農委會屬意、推薦的總經理人選，如今因休市爭議，農委會點名是北市府市場處決定要休市，柯文哲回嗆，不然「總經理我自己派」，他「完全執政、完全負責」。

農委會回應指出，台北果菜市場排定休假的會議，農委會確實沒與會。對於北農總經理人選，農委會官員表示，吳音寧是經過北市府的遴選，由4人選中選出，非農委會指派。

北農明協調賣場增加採購

賴清德面對國民黨立委張麗善要求究責時，則是回嗆：「農產運銷公司董事會也要負責，你們張家也派不少人在董事會裡面，你都沒有談到果菜運銷公司，那也不公平不是嗎？」主張先解決問題再究責。

台北市議員許家蓓調出去年7月決定休市時間的決策會議紀錄，表示相關農會、蔬果公會去年已建議不休市，但台北市市場處仍維持休市，要求懲處相關失職人員。

北農董事長、副市長陳景峻回應，現在祭出懲處恐影響基層士氣。8日開市將協調大賣場加購蔬菜量。至於中秋節是否休3天？則還要訴之以情，向各公會協調減少休市天數。