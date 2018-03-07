北市休市害慘菜價 農民痛心耕鋤

2018-03-07

〔記者林國賢、黃淑莉／雲林報導〕「穿皮鞋的胡亂決策，害死赤腳辛苦農民！」菜價暴跌，農民無論選擇耕鋤或是採收出售都是血本無歸，痛批台北農產運銷公司不當休市，根本是菜價慘跌禍首。

「人放假，菜不會休息！」看著耕耘機將辛苦種植的油菜耕鋤，農民關秉陞感嘆地說，這就是菜價如土的寫照。他說，每分地不計人工成本，光是種子、肥料等成本就要2萬元，1個月的忙碌辛勞化成菜土，北農還怪菜長太快，讓人無語問蒼天。

農民直指北農就是禍首

關秉陞說，他種植約2分4油菜、清江菜均已可採收，若菜價維持每公斤15元均價，每分地約可賣3萬多元，但拍賣價跌至7、8元，甚至還有2元情況，扣除管銷、紙箱等成本，不僅毫無利潤還可能倒貼，只能選擇耕鋤。

農民廖朝雄說，這是他種菜10多年來首度遇到氣候正常卻出現菜價崩跌情況，完全是人禍，希望政府能看出國內農業產銷制度的脆弱，設法協助農民改善。菜園蔬菜耕鋤後需要50天左右，才有復耕蔬菜上市，盼屆時市場已恢復正常，讓他們有合理利潤可圖。

搶收加減賣 減少損失

昨天僱工搶收的李姓菜農說，今年跟其他農民契作好幾公頃芥菜，菜苗及菜價錢都已付，預計元宵節前可採收，但因年前連續寒流，生長延誤，節前來不及收成，延遲到這幾天收成，想不到遇台北農產運銷公司連續休市，市場需求量縮減，加上氣候溫暖，許多芥菜成熟過度開花、裂果，原本1分地可收成4、5千公斤，現只剩一半。

李姓菜農的姊姊表示，成本、菜錢都已花了，收成後運送到沒有休市的果菜市場拍賣，「賣多少算多少，減少損失」。