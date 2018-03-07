未禁基層認領毛小孩 消防署︰養工作犬是好事

2018-03-07

〔記者陳薏云、賴筱桐、簡惠茹、俞肇福、王俊忠／綜合報導〕消防署近日發出公文，要求各縣市消防局及轄下消防分隊不得飼養「搜救犬」以外的所有動物，引發各界反彈，多個縣市首長更表明「不遵行」。基隆市長林右昌甚至主動認養因此禁令被安置到寵物銀行的「吉米」。消防署昨滅火表示絕無強制禁養，也沒有將此事列入評核。

日前傳禁養令 地方反彈大

新北市長朱立倫昨在市政會議抨擊禁養政策是「嚴重的錯誤」，絕不遵行；宜蘭縣代理縣長陳金德說，同意消防隊飼養隊犬，這是解決流浪動物問題一舉兩得的作法。南市消防局也表示，過去台南市府與前市長賴清德都很鼓勵消防隊認養流浪狗，既有人道精神也可協助警戒，不會禁止各單位養流浪動物。

至於林右昌認養的「吉米」，將從消防隊犬，變成市長官邸的一員。而牠原本是流浪狗，由基隆市消防局車輛保養場場長蔡文同從北市動保處認養，常陪消防隊員值班。愛狗的林右昌指出，早上看到網友發起搶救吉米的訊息時，他就想認養，算是有緣分，未來還要幫流浪狗找工作，包括在警察局、消防局及學校等地媒介工作。

消防署將研商工作犬定義

消防署官員指出，根據營建署發布的「辦公處所管理手冊」第42條，各機關應禁止在辦公處所飼養家禽、家畜或寵物，因此才會發函給各縣市消防局參考，內文使用「爰請配合」等用詞，並未強制禁養。消防署副署長江濟人表示，將與營建署商量，看是否能修正文內所定義的「寵物」，「消防單位飼養的犬隻多為看門工作犬，看是否能將工作犬定義出來，讓消防單位能安心飼養」。

由於此事在網路上不斷延燒，有網友爆料稱消防署將飼養犬隻列入評核，消防署也澄清「絕無此事」，強調絕不會因各單位飼養犬隻就進行扣分或懲處。

飼養單位應做好管理 不要傷人

江濟人昨表示，絕不反對各單位飼養犬隻，但消防單位是服務民眾的地方，飼養犬隻的單位應做好植入晶片、注射疫苗等管理措施，在不危害民眾人身安全的情況下，「多一隻工作犬沒什麼不好。」