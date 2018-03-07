台科大開發奈米針頭 可降低疼痛

2018-03-07

〔記者吳柏軒／台北報導〕再獲國際肯定！台灣科技大學研發金屬玻璃奈米管，突破奈米材質限制，去年底已獲國際期刊登載，今年參加全球最大的東京國際奈米科技展，獲得肯定拿下該展頒發的「美國化學學會獎」，目前已開發出降低疼痛的奈米針頭，有助生醫發展。

突破材質限制 屢受國際肯定

台科大材料系教授朱瑾與團隊等人投入鑽研金屬玻璃材質多年，突破一般碳質、陶瓷氧化物的奈米管限制，用非晶金屬玻璃的合金，結合簡易的半導體微影製程及濺鍍鍍膜方式，創造排列整齊有序的奈米管列陣，去年獲國際期刊「今日材料」刊載，日前再參加東京國際奈米科技展，獲美國化學學會獎肯定。

朱瑾表示，該技術能解決傳統半導體矽奈米元件的高成本及定量檢測不易問題，讓半導體製程更有效率並降低成本，產製出的奈米材質也能運用到生物感測晶片上，提供生醫界製造更快速、更準確的疾病篩檢晶片，不論在生物技術、能源、材料等領域，都能廣泛應用。

該團隊的研究不僅突破奈米管材質限制，更進一步實際研發，發現金屬玻璃的特性十分好用，如無晶界、表面平滑又疏水等，把這層金屬玻璃奈米鍍膜到醫療針頭上，不僅有效降低針頭注射時的摩擦力，還能減少疼痛感，亦提升耐用度，未來可用在小針美容、麻醉用針、手術縫合等。