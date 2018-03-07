C肝口服新藥 健保名額增至1.6萬人

2018-03-07

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部健保署去年將昂貴的Ｃ肝口服新藥納入健保，療程只要十二週，治癒比率高達九十九．二％，今年預算從三十一．○一億元提高至四十九．三六億元，名額也從九九二九人增至一萬六四四○人，並且保障六七○人給山地原鄉，希望達到二○二五年國人Ｃ肝減半目標。

治癒比率高達99.2％

林口長庚醫院副院長、治療肝病權威簡榮南表示，目前國內Ｃ肝患者粗估約五十萬至五十五萬人，主要集中於高屏沿海，而山地原鄉罹病率是一般地區八至十倍。

健保署長李伯璋指出，某些山地原鄉因早期醫療資源不足，加上針具消毒不完全，導致Ｃ肝患者比率高於全國平均值，卻又受制於交通不便，完治率偏低，年提撥六七○個健保給付Ｃ肝口服新藥的保障名額。

肝病防治學術基金會執行長楊培銘強調，傳統干擾素治療副作用大，僅約十％至十五％的Ｃ肝患者願意接受療程，但Ｃ肝口服新藥解決副作用問題，治癒率又達到九十九．二％，提升病人治療意願。

苗栗縣泰安鄉陳女士原本干擾素治療效果不彰，新北市金山區李女士則是擔心副作用而遲遲不敢使用干擾素，但兩人服用健保給付Ｃ肝口服新藥後，去年成功治療。

簡榮南說明，國內Ｃ肝患者尚有一半不知道染病，因此要加強篩檢，若不治療會惡化成肝硬化、肝癌，現健保給付Ｃ肝口服新藥優先提供肝纖維化第三期以上患者，但未來規劃放寬為第二期以上也適用，今年一萬六四四○個名額已使用四成，剩下九八九九個名額。

目前健保給付Ｃ肝口服新藥包含治療第一型的「坦克干、速威干」、「維建樂、易奇瑞」、「賀肝樂」，治療第二型的「索華迪」，以及適用感染第一型病毒、卻有肝功能代償不全肝硬化患者使用的新藥「夏奉寧」。